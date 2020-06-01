Новый законопроект об особом статусе согласуют с переселенцами с Донбасса, – Ермак

Новый законопроект об особом статусе Донбасса обсудят с переселенцами с Донбасса. Об этом в интервью LB.ua рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Мы представили первый закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО... Дальше мы его обсуждаем с нашими представителями территорий, они высказывают свое мнение", – говорит Ермак.

Речь идет о тех переселенцах с Донбасса, которые будут представителями украинской стороны на переговорах в Минске. Ранее сообщалось, что в их числе будут журналист Сергей Гармаш, блогер и журналист Денис Казанский, врач-травматолог Константин Либстер и юрист, глава ОО "Луганское землячество" Вадим Горан.

Также глава ОП добавил, что в Минских соглашениях не прописана процедура согласования законов с представителями территорий.

"В Минских соглашениях прописано, что законодательные акты должны быть согласованы с представителями территорий. Но не прописана процедура согласования, не прописано, кто такие представители территорий и т.д. Из этого тупика нужно выходить", – говорит он.

По его словам, украинская сторона предлагает следующий выход из сложившейся ситуации: "Вместе с тремя сторонами переговоров присутствуют представители каждой из сторон. С нашей стороны это могут быть: представители гражданского общества, люди, которые проживают сегодня на неподконтрольных территориях, но не имеют отношения к "ЛДНР", не участвовали в военных действиях, на их руках нет крови. Или это временные переселенцы, которые вынужденно уехали, или люди, которые – в силу своего места рождения – имеют юридическую привязку конкретно к этим территориям".

Кроме того, уточняет Ермак, возможно эти люди будут ротироваться. "Возможно, они будут постоянными представителями, и к ним будет добавляться кто-то еще... Все будет зависеть от конкретных аспектов, потому что для обсуждения каждого конкретного закона нужны разные представители. Где-то юристы, где-то специалисты из других сфер", – пояснил он.

Кроме всего прочего, Ермак добавил, что в новый законопроект об особом статусе имплементировали "формулу Штайнмайера".

Как ранее сообщал Фокус:

В конце марта глава МинВОТ Алексей Резников говорил, что особый статус для некоторых оккупированных районов Донбасса в Конституции Украины закрепляться никогда не будет.