Взрыв на Позняках: Зеленский контролирует покупку квартир пострадавшим
Президент Украины также обсудил с правительством вопрос помощи людям, которые пострадали от наводнений.
Президент Украины Владимир Зеленский держит на личном контроле вопрос своевременной закупки квартир для всех, кто пострадал в результате взрыва в доме на Позняках в Киеве.
Об этом сообщает пресс-служба ОП.
Отмечается, что глава государства постоянно следит за новостями по этой теме.
Кроме того, Зеленский обсудил с правительством вопрос помощи людям, которые страдают от наводнений и сильных осадков, и поставил задачу отправить в пострадавшие регионы гуманитарный груз.
В ОП отметили, что президент получает свежие отчеты о развитии ситуации с непогодой.
Фокус собрал всю главную информацию о взрыве на Позняках в Киеве.
Как ранее сообщал Фокус:
- 21 июня в Киеве на проспекте Григоренко прогремел взрыв. Во время происшествия часть квартир многоэтажного дома была полностью уничтожена.
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Киевские власти готовы выделить из резервного фонда бюджета 30 млн гривен для решения жилищного вопроса людей, в доме которых на Позняках произошел взрыв.
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Во вторник, 23 июня, на месте ликвидации последствий взрыва жилого дома на Позняках спасатели нашли тело погибшего мужчины, которого опознал сосед. Таким образом, с начала проведения работ из-под завалов изъяты тела 5 человек: 2-х женщин 1943 г.р. и 1974 г.р., а также 3-х мужчин 1991 г.р., 1967 г.р., 1976 г.р.
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Под завалами разрушенного взрывом дома на столичных Позняках погибших больше нет.