В украинском диппведомстве подтвердили, что Иран берет ответственность за сбитие украинского самолета.

Иран готов провести следующий раунд переговоров по сбитому самолету МАУ в октябре в Тегеране.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

С таким заявлением выступил глава делегации Ирана на переговорах по вопросам катастрофы самолета МАУ Мохсеном Бахарвандом на встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

"Он подтвердил, что иранская сторона берет на себя ответственность за сбитие украинского самолета и серьезно отнесется к выполнению своих международно-правовых обязательств по установлению обстоятельств трагедии, привлечения виновных к ответственности и выплате необходимых компенсаций", – сказано в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Иран согласился выплатить компенсацию за сбитый возле Тегерана пассажирский лайнер Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

Накануне переговоров с Ираном по поводу компенсаций президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации. В ее состав вошли 16 представителей различных ведомств. Он также заявил, что Иран должен не только отдать "черные ящики" сбитого самолета, но также принести официальные извинения и выплатить компенсации. Если Иран не выполнит своих обещаний, Украина обратится в международные суды.

Еще в начале июля Иран отказывался от переговоров о компенсации жертвам катастрофы самолета МАУ.

Позже стало известно, что иранская сторона готова выплатить денежные компенсации семьям и родственникам погибших при крушении пассажирского лайнера МАУ, который был сбит в январе под Тегераном.

Напомним, самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который выполнял рейс PS752 по маршруту Тегеран – Киев был сбит иранской ракетой сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Иранские власти 11 января признали, что самолет был сбит по ошибке иранскими военными, которые приняли самолет за крылатую ракету.