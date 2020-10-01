Кравчук: До назначения Фокина в ТКГ о его позиции по Донбассу не знали

Глава украинской делегации заявил, что на высказывания Фокина повлияло его длительное отсутствие в информационно-политическом пространстве.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук прокомментировал высказывание своего бывшего первого заместителя Витольда Фокина об отсутствии войны между Украиной и Россией. По его мнению, Фокин так высказался по причине того, что длительное время отсутствовал в информационно-политическом пространстве.

Об этом Кравчук сказал в комментарии ТСН.

Первый президент Украины также предположил, что Фокин мог сделать свое заявление на эмоциях.

"Мы не обвиняли ни в чем Витольда Павловича, а просто сказали, что ситуация сложилась такая, что он должен сам определиться со своей позицией, как быть дальше", – сказал Кравчук.

При этом он добавил, что до назначения Фокина о его позиции по Донбассу не знали.

"Кто ее мог знать, если он нигде не участвовал в таких политических дебатах? Вы его, что видели где-то на телешоу до этого? Видели? Нет. То есть определить его позицию, я не знаю, могли или не могли", – сказал Кравчук.

Отметим, 30 сентября Зеленский подписал указ об увольнении Витольда Фокина с должности заместителя главы ТКГ. Недавно Фокин заявил, что "пока не видит" доказательств того, что происходит война между Украиной и Россией. По его словам, против Украины воюют наемники из почти 30 стран мира, в том числе при поддержке Российской Федерации. После этих слов глава МВД Украины Арсен Аваков призвал отправить Фокина "снова на пенсию" и назвал его "мерзавцем". А глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Фокин должен покинуть состав ТКГ.

Кроме того, ранее Фокин заявлял, что на неподконтрольном Донбассе можно сформировать международное Временное правительство ООН, которое сможет провести там местные выборы.

До этого он сказал, что Украина должна предоставить не только ОРДЛО, а всему Донбассу особый статус, объявить всеобщую амнистию и провести выборы.