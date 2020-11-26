Тихановская обсуждает с Кулебой визит в Украину

Лидер белорусской оппозиции надеется посетить Украину в ближайшее время.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, которая сейчас проживает в Литве, в ближайшее время намерена посетить Украину. Об этом она заявила "Радио Свобода".

"К сожалению, дата визита в Украину пока не утверждена, но надеюсь, что в ближайшее время. Не могу сказать точнее, согласовываем. Но условий нам не выдвигают, это дружеская встреча", – сказала она.

Тихановская отметила, что детали визита обсуждает с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

"Хочу сказать большое спасибо украинцам, которые нас поддерживают, и украинскому правительству. Мы постоянно слышим слова поддержки. И Украина присоединилась к европейским санкциям, не признала легитимность Александра Лукашенко", – заявила она.

О том, что Тихановская собирается приехать в Киев, она говорила еще в октябре.

Отметим, в сентябре Светлана Тихановская озвучила свою позицию по аннексированному Россией полуострову.

"Ситуация с Крымом – очень-очень сложная", – заявила Тихановская. По ее словам, Крым "de jure" украинский, а "de facto" — российский. Это был не первый случай, когда у Тихановской спрашивают, кому принадлежит Крымский полуостров. Еще в июле главная конкурентка Лукашенко, в интервью сообщила: "Юридически Крым украинский, фактически – российский. И не мучайте меня больше".

В конце октября вице-преьмер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что представители оппозиции Беларуси должны однозначно выразить свою позицию относительно российской оккупации Крыма. От позиции белорусской оппозиции по агрессии России зависит, поддержит ли ее Украина.