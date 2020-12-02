Посольство Венгрии назвало гимн, который пели депутаты на Закарпатье, молитвой

Посольство говорит, что эта молитва является "частью культурного наследия и самобытности венгров, живущих в любой точке мира".

Посольство Венгрии в Украине заявило, что депутаты Сюртовской сельской объединенной территориальной общины Закарпатья во время присяги пели старую молитву венгров, которая намного позже стала национальным гимном страны. Об этом сообщает пресс-служба посольства.

"Тем временем, выяснилось, что человек, сделавший запись и опубликовавший ее с очевидно недоброжелательной целью — который, кстати, является членом семьи политика, потерпевшего поражение на выборах — намеренно не записал государственный гимн Украины, прозвучавший в конце сессии, и только после этого присутствующие спели национальную молитву венгров, которой несколько сотен лет, и которая впоследствии стала государственным гимном Венгрии", — говорится в заявлении.

Посольство говорит, что эта молитва является частью культурного наследия и самобытности венгров, живущих в любой точке мира, подобно венгерским национальным цветам.

"Они хранятся и используются венгерскими общинами во всем мире не как символ Венгрии, а как символ принадлежности к венгерской нации, как это имеет место с венграми, которые проживают в Украине", — сказано в заявлении.

В посольстве также указали на статью 6 Закона Украины "О национальных меньшинствах в Украине", принятого в 1992 году, которая гарантирует использование национальных символов для этих меньшинств.

Отметим, инцидент с пением гимна Венгрии новоизбранными депутатами Сюртовской ОТО произошел 30 ноября. СБУ проверяет информацию о возможных признаках противоправной деятельности в действиях депутатов. По результатам проверки примут меры реагирования. Секретарь Венгерской культурной ассоциации Закарпатья (KMKSZ) Дарчи Каролина, комментируя ситуацию с пением гимна Венгрии на сессии с присягой новоизбранных депутатов Сюртовской ОТО сказала, что пение гимна другой страны не запрещено на торжественных мероприятиях, на которых не принимают решений.

Напомним, в день местных выборов 25 октября глава МИДа Венгрии публично призвал жителей Закарпатья отдать свой голос за "Партию венгров Украины". На следующий день МИД Украины вызвал посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто, чтобы вручить ему ноту протеста из-за вмешательства Венгрии в местные выборы.

26 октября Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что они запретили двум венгерским чиновникам въезжать в Украину и инициировали введение запрета еще нескольким венграм, которые вмешивались в избирательную кампанию на Закарпатье. 6 ноября Кулеба сообщил, что договорился с венгерской стороной "перевернуть страницу" после вмешательства Венгрии в украинские выборы и возобновить диалог.