Каким он был: бывшая жена выложила в сеть фото молодого Кернеса

Привалова считает, что мало кому удастся прожить такую яркую жизнь, как у Кернеса.

Галина Привалова, бывшая супруга умершего 17 декабря Геннадия Кернеса, опубликовала на своей странице в Facebook фото из личного архива, на котором запечатлен Кернес в молодости.

"При всех раскладах и нелюбви к нему многих, мало кому удастся прожить такую яркую жизнь…" — написала Привалова.

[ + – ] Кернес в молодости Фото: Галина Привалова / Facebook

"РБК-Украина" пишет, что Галина Привалова была второй супругой Кернеса, хоть их брак и не был официально зарегистрирован. Сыну Приваловой и усопшего мэра Харькова — Данилу Привалову — 32 года.

Первая супруга Кернеса — Оксана Василенко. Они были в браке с 1982 по 1985 год. Их совместному сыну Кириллу Кернесу 38 лет.

Третьим сыном Кернес называл Родиона Гайсинского, сына третьей супруги Оксаны Гайсинской от предыдущих отношений.

Отметим, секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов в интервью "Стране" 17 декабря рассказал, что дружил с Кернесом последние 10 лет.

"Мы проходили с ним разные этапы жизни, но я всегда в нем ценил одно качество: он умел дружить. Кернес тяжело сходился с людьми, но расходился еще тяжелее. Не было такого, чтобы он не пришел на помощь. Он делал для близких людей все возможное и невозможное. Кернес очень отзывчивый. Если он дружил, он дружил навсегда", — рассказал Терехов об усопшем мэре Харькова.

Геннадий Кернес умер 17 декабря в немецкой клинике "Шарите" из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, от которой лечился с 17 сентября. Поскольку причиной смерти стали именно осложнения, а не сам вирус, его не будут хоронить, как "ковидного", пояснили в мэрии.

Нахождение на больничной койке не помешало ему участвовать в местных выборах 25 октября, где он одержал победу в первом туре, набрав 60,34% голосов избирателей.

11 декабря стало известно об ухудшении здоровья мэра Харькова: у него отказала вторая почка. Первым о смерти друга сообщил бизнесмен Павел Фукс.

В мэрии Харькова заявили, что в городе в честь Кернеса установят памятник либо назовут улицу.