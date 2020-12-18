Шмыгаль и глава МИД Турции обсудили двустороннее сотрудничество

Шмыгаль надеется, что что тема деоккупации Крыма и Донбасса останется в фокусе внимания двустороннего сотрудничества.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу и министром обороны Турции Хулуси Акар. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Шмыгаль и турецкая делегация обсуждали двустороннее сотрудничество, международную политику и сотрудничество в сфере обороны и безопасности.

На встрече также присутствовали Вице-премьер-министр Украины Олег Уруский, министр обороны Андрей Таран и Министр развития экономики торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

"Одним из приоритетных направлений украинско-турецкого взаимодействия должна стать ситуация безопасности в Черноморском регионе. Ведь именно стабильность и безопасность являются залогом успешного развития деловых контактов и международной торговли в целом", – сказал Шмыгаль.

Премьер-министр выразил надежду, что тематика деоккупации Крыма и Донбасса оставаться в фокусе внимания двустороннего сотрудничества Украины и Турции. Он также поблагодарил Турцию за готовность взаимодействовать в пределах Крымской платформы.

Шмыгаль подчеркнул, что одним из важнейших вопросов повестки дня двусторонних отношений Украины и Турции является завершение переговоров о заключении соглашения о свободной торговле.

"Уверен, что увеличение годового товарооборота между нашими странами по меньшей мере до 10 млрд долларов является хорошей целью для расширения нашего экономического сотрудничества", – говорит премьер.

Премьер-министр приветствовал проведение консультаций на уровне руководителей внешнеполитических и оборонных ведомств Украины и Турции в формате "Квадрига". По его словам, это свидетельствует "об особом характере партнерства между странами".

Напомним, пять новых турецких беспилотников (БПЛА) Bayraktar будут закуплены в 2021 году для нужд Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

Украина закупила в 2019 году ударные оперативно-тактические БПЛА Bayraktar TB2. По неофициальным данным, сумма контракта $69 млн. Должны быть поставлено 6 БПЛА, 2 станции управления, 200 боеприпасов (управляемые авиабомбы), а также запасные части.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский рассказал, что в рамках договоренности с турецкой компанией Baykatar о размещении в Украине производства БПЛА Киев ищет площадку для соответствующего предприятия.

В 2014 году БПЛА прошел боевое крещение во время операции в турецкой части Курдистана. В 2019 году Bayraktar TB2 были использованы в Ливии против армии Хафтара. Они широко применялись во время турецкой операции "Весенний щит" в провинции Идлиб. В частности, 3 марта 2020 года минобороны Турции заявило, что его беспилотники в Сирии уничтожили за сутки два комплекса ПВО "Панцирь-С1" российского производства. Эти БПЛА активно применял Азербайджан в ходе недавней войны в Нагорном Карабахе.