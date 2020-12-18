Смерть Кернеса: адвокат рассказал, что будет с делом о покушении на мэра Харькова

Адвокат Гунченко заявил, что, согласно законодательству, даже после кончины Кернеса полиция не может закрыть дело о покушении на него.

Александр Гунченко, который являлся адвокатом умершего 17 декабря Геннадия Кернеса, рассказал изданию kp.ua, что правоохранительные органы не могут закрыть уголовное производство касательно покушения на мэра Харькова, которое произошло в 2014 году. По его словам, смерть пострадавшего не является поводом для закрытия дела.

"Полиция обязана продолжать расследование и поиски убийц. Я считаю, что кончина Геннадия Адольфовича, который был моим близким другом, и события, которые произошли весной 2014 года, взаимосвязаны", — сказал Гунченко.

Он считает, что то ранение подорвало организм Кернеса, из-за чего мэр Харькова не смог справиться с болезнью.

Впрочем, Гунченко сомневается, что правда о покушении на Кернеса когда-либо станет достоянием общественности.

"Шесть лет для этого ничего не было сделано", — считает Гунченко.

А вот другое дело, по обвинению Кернеса и двух его охранников в похищении и пытках активистов харьковского Евромайдана, которое находится на рассмотрении в Полтавском апелляционном суде, по словам Гунченко, могут закрыть.

"Но может быть и продолжено, если этого захотят родные покойного. Смерть — это не реабилитирующее обстоятельство. А позиция Геннадия Адольфовича состояла в том, чтобы добиться оправдания", — сказал адвокат.

Имя Кернеса фигурировало еще в ряде уголовных дел, однако Гунченко утверждает, что ни в одном из них покойный мэр Харькова не имел официального статуса.

Отметим, покушение на Геннадия Кернеса произошло 28 апреля 2014 года во время его пробежки в харьковском Лесопарке. Пуля снайпера пробила печень, задела желудок, надпочечник, легкое и позвоночник. После этого покушения мэр Харькова вынужден был передвигаться на инвалидной коляске.

Геннадий Кернес умер 17 декабря в немецкой клинике "Шарите" из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, от которой лечился с 17 сентября. 22 октября Родион Гайсинский сообщил, у мэра Харькова уже нет коронавируса, но ему долечивали осложнения простреленного во время покушения в 2014 году легкого. 11 декабря стало известно об ухудшении здоровья мэра Харькова: у него отказала вторая почка.

После смерти Кернеса в городском совете Харькова заявили, что в городе в честь усопшего градоначальника установят памятник либо назовут улицу.

Нахождение на больничной койке не помешало Кернесу участвовать в местных выборах 25 октября 2020 года, где он одержал победу в первом туре, набрав 60,34% голосов избирателей.