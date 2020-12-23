У Зеленского будут проблемы: в соцсетях обсуждают грядущий фильм Bellingcat об украинской разведке и вагнеровцах

Главный расследователь Bellingcat Христо Грозев дал онлайн-интервью журналистке Алесе Бацман, в котором анонсировал документальный фильм о срыве операции СБУ по задержанию боевиков ЧВК Вагнера

Христо Грозев, главный автор информационного проекта Bellingcat, который публикует журналистские расследования по резонансным делам, в онлайн-интервью журналистке Алесе Бацман говорил о текущих делах, а потом внезапно затронул тему "вагнеровцев" и заявил, что расследователи Bellingcat нашли доказательства существования спецоперации, которую разработали ГУР Минобороны Украины совместно с сотрудниками СБУ. И фильм о данном расследовании выйдет уже в первом квартале 2021 года.

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"Мы попытаемся это сделать двумя частями. Первая — это журналистское расследование. В нем будет использована часть накопленной информации и интервью. Скорее всего, это будет в феврале. А сам фильм — длинный, качественный — будет готов позже, в течение года, вероятно осенью", — отметил Грозев.

Грозев также заявил, что украинская военная разведка вместе с СБУ придумали "гениальный" план обмана ГРУ, ФСБ и "вагнеровцев", но правительство от этого открестилось. Он считает, что самое простое объяснение — "испуг" идти на такую конфронтацию с Россией.

Грозев отметил, что украинские спецслужбы "смогли убедить и ФСБ, и ГРУ, что речь идет о частной военной кампании, которая нанимает людей, и что они будут отправляться в длинное путешествие в Венесуэлу".

"Все это было сделано украинской разведкой. Они довели этих 45 людей до Минска. Они готовы были вылететь в тот же день, чтобы продолжить дальше, до Стамбула, а реально самолет бы сел в Киеве. Это было продумано гениально. И вдруг сейчас ваше правительство говорит, что такого не было, и что это – выдумка российских спецслужб", – сказал расследователь.

"Последняя фаза, которая должна была закончиться тем, что самолет бы вылетел – она не случилась, потому что было политическое решение на уровне президентской институции, что надо откладывать это на несколько дней, потому что шел переговорный процесс. Вот это решение, по нашему анализу, оказалось ключевым для провала последней фазы – ареста этих людей, из которых 7 или 8 стали бы очень важными свидетелями по Боингу (МН17) в Гааге", – сказал Грозев.

Напомним, в Офисе президента действительно неоднократно заявляли, что информация о якобы сорвавшейся спецоперации по "вагнеровцам" является вымыслом. А оппоненты "Слуг народа" продолжали утверждать, что операция имела место, но ее сорвали и причастен к этому никто иной, как глава ОП Андрей Ермак. Но в итоге дело ничем так и не закончилось. Каждая из сторон осталась при своем мнении.

О чем будет фильм Христо Грозева?

Если кто-то забыл, что это за дело, о котором говорит Грозев, то стоит напомнить, что это был громкий международный скандал, случившийся летом 2020 года.

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Боевиков так называемой ЧВК (частной военной компании) Вагнера задержали в Беларуси в ночь на 29 июля 2020 года. Минск предполагал, что они должны были готовить беспорядки накануне президентских выборов 9 августа. Как выяснилось, у части задержанных были украинские паспорта, и они воевали на Донбассе. Киев потребовал экстрадиции боевиков, однако белорусская сторона неожиданно выдала всех вагнеровцев России, за исключением одного, гражданина Беларуси. После президентских выборов в Беларуси начались народные волнения и о боевиках ЧВК Вагнера уже не вспоминали.

Bellingcat и Навальный

В Украине новость о расследовании и грядущем фильме Bellingcat вызвала небывалое воодушевление. Ведь ранее группа журналистов данного проекта, а также корреспонденты The Insider, CNN и Der Spiegel предоставила доказательства того, что сотрудники российской ФСБ отравили оппозиционера Алексея Навального.

Расследователи заявили, что установили личности 15 человек из Института криминалистики ФСБ, связанных с операциями по отравлению, по меньшей мере восемь из которых участвовали в покушении на убийство Навального. В частности, руководитель института полковник Станислав Макшаков. По информации группы расследователей, силовики начали следить за политиком минимум с января 2017 — после того, как он объявил о планах участвовать в президентских выборах в РФ в 2018 году.

В ходе расследования выявлено трое сотрудников ФСБ из этого подразделения, которые вместе с Навальным ехали в Новосибирск, а потом поехали за ним в Томск, где он и был отравлен. Эти оперативники, двое из которых путешествовали под прикрытием, — Алексей Александров, Иван Осипов — оба врачи — и Владимир Паняев.

А позже и сам Навальный принял непосредственное участие в расследовании собственного отравления, позвонив одному из своих предполагаемых отравителей, и получив от него недостающие сведения. Так, в ходе 45-минутной беседы он выяснил, что покушение "увенчалось бы успехом", если бы не быстрая посадка самолета в Омске и не оперативное прибытие скорой помощи и их оперативные действия. "Если б чуть дольше, то ситуация, думаю, могла бы пойти по-другому", – сказал голос в телефоне. Также он упомянул, что "отстирывал трусы" Навального, чтобы не осталось никаких следов отравляющего вещества.

В Кремле используют тактику отрицания. Там утверждают, что никакого покушения и отравления с участием ФСБ не было. А Владимир Путин на своей ежегодной большой пресс-конференции заявил, что ФСБ не травила Навального, а все расследования по его отравлению связывает с деятельностью загадочных западных спецслужб, с которыми сам Навальный и связан.

"Кому он нужен-то? (Навальный) Если бы хотели (отравить), довели бы до конца", – сказал Путин. Также глава РФ избегает называть оппозиционера по имени, используя формулировку "этот пациент".

Как отреагировали в Украине на грядущий фильм

В украинском сегменте соцсетей некоторые отметили, что фильм произведет эффект разорвавшейся бомбы, а президенту Владимиру Зеленскому стоит "подготовиться" к данному "взрыву", так, как и Андрею Ермаку, главе Офиса президента.

А журналист Юрий Бутусов признался, что принял непосредственное участие в съемках документального фильма Bellingcat, дав интервью авторам.

Впрочем, некоторые, сомневаясь в существовании операции против ЧВК Вагнера изначально, теперь просто ждут выхода фильма, чтобы сопоставить факты, и не делают преждевременных выводов.

Реакция Офиса президента

В украинском Офисе президента, несмотря на то, что будущий фильм Bellingcat, судя по заявлениям Христо Грозева, напрямую затронет всю верхушку власти и Андрея Ермака в том числе, предпочитают хранить молчание и о грядущем фильме, о Bellingcat и о ЧВК Вагнера просто не говорят. А на защиту был выпущен недавно нанятый на работу Андреем Ермаком внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны Алексей Арестович, который ранее был назначен советником по информационной политике в Трехсторонней контактной группе (ТКГ).

Арестович уже намекнул на то, что расследования Bellingcat довольно неоднородны и требуют пристального внимания, так как иной раз они не беспристрастны, как этого требуют журналистские материалы, а "играют" на пользу той, или иной стороне.

Он отшутился от всех комментаторов, которые пытались получить от него прямые ответы на вопросы и сообщил, что на Банковой "работают, а расследования оставляют тем, кто на них зарабатывает".

И это, похоже, вся реакция от Офиса президента, которой стоит ожидать. Теперь придется посмотреть фильм Bellingcat, который получил достойный пиар, и составить свое собственное мнение об операции украинских спецслужб против ЧВК Вагнера, если таковая имела место, и о роли президента Владимира Зеленского и главы ОП Андрея Ермака в этой истории.