Зеленский заранее знал об интервью с Гиркиным и Поклонской, - Гордон. Но Мендель отрицает

По словам журналиста Дмитрия Гордона, Зеленский был "посвящен в детали операции".

Журналист Дмитрий Гордон заявил, что президент Украины Владимир Зеленский знал о том, что он будет записывать интервью с террористом Игорем Гиркиным и "прокурором Крыма" Натальей Поклонской. Об этом Гордон рассказал Громадському.

По словам Гордона, интервью с Гиркиним и Поклонской, он записал "в содружестве" со спецслужбами Украины.

"В их интервью ответы на вопросы, которые мучают любого нормального человека: что произошло с нашей страной в 2014 году. Теперь это уже понятно, и все, кто должен был объяснить, объяснили: это была спецоперация украинских спецслужб, в частности Главного управления разведки. И это подтверждает утечку информации с материалами моей переписки с начальником ГУР генералом Василием Бурбой перед интервью", — говорит Гордон.

"Я впервые об этом говорю: президент все это знал за полтора месяца до реализации. Он был посвящен в детали операции", — добавил он.

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель опровергла изданию слова Гордона и сказала, что для Зеленского "было таким же удивлением узнать об интервью, как и для всей украинской общественности".

Напомним, 18 мая Дмитрий Гордон взял интервью у российского террориста Игоря Гиркина. До этого он пообщался с Поклонской. Вчера в СБУ заявили, что проверят интервью. Сам Гордон сообщил, что брал интервью у Гиркина при содействии спецслужб, а флешки отправил в Гаагу. В СБУ сообщили, что Дмитрий Гордон сам инициировал интервью с Игорем Гиркиным и Натальей Поклонской, но ведомство изучит материал.

Ранее Гордон также говорил, что беглый президент Виктор Янукович "очень хочет дать ему интервью" .