Из-за объявления Кернеса мэром глава горизбиркома Харькова стала подозреваемой в преступлении

Во время первого заседания горсовета VIII созыва 9 декабря глава городской ТИК Харькова Ольга Мозговая заявила, что Геннадий Кернес может не приносить присягу, поскольку уже сделал это в 2010 году.

Харьковская областная прокуратура изучает законность объявления Геннадия Кернеса мэром во время первого заседания горсовета VIII созыва, которая состоялась 9 декабря 2020 года в его отсутствие. Об этом в пятницу, 15 января, рассказала в Facebook депутат горсовета Алина Мустафаева.

Мустафаева опубликовала официальный ответ прокуратуры на ее запрос. В нем говорится, что в отношении председателя городской ТИК Ольги Мозговой открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде тюремного заключения сроком на три года.

Фото: Facebook/Алина Мустафаева

Геннадий Кернес одержал убедительную победу на выборах мэра Харькова 25 октября 2020 года при том, что сам он практически не принимал участие в избирательной кампании.

Во время первой сессии избранного горсовета 9 декабря Мозговая объявила Кернеса мэром, отметив, что приносить присягу ему необязательно, ведь он уже сделал это после своего первого избрания в 2010 году.

Ранее в городе начали расследовать, возможную подделку подписи Кернеса в документе о представлении кандидатуры Игоря Терехова на должность секретаря горсовета.

Кернес скончался 17 декабря 2020 года в немецкой клинике Шарите от осложнений, вызванных коронавирусом. 22 октября Родион Гайсинский сообщил, что у мэра Харькова уже нет коронавируса, но ему долечивали осложнения простреленного во время покушения в 2014 году легкого. 11 декабря стало известно об ухудшении здоровья мэра Харькова: у него отказала вторая почка.

После смерти Кернеса в городском совете Харькова заявили, что в городе в честь усопшего градоначальника установят памятник либо назовут улицу.

Нахождение на больничной койке не помешало Кернесу участвовать в местных выборах 25 октября 2020 года, где он одержал победу в первом туре, набрав 60,34% голосов избирателей.