В Украине готовятся к приезду Макрона

Дипломаты Украины и Франции ведут подготовку к встрече президентов двух стран в Киеве.

Дипломаты готовят визит президента Франции Эммануэля Макрона в Украину. Как сообщает "Укринформ", об этом заявил посол Украины во Франции Вадим Омельченко во время онлайн-конференции "7 лет после Майдана" в понедельник, 18 января.

"Действительно, планируется визит Макрона в Украину. Мы работаем над этим каждый день: прежде всего над существенным наполнением повестки этого визита", – рассказал он.

Во время последнего заседания смешанной комиссии Украина-Франция в эту повестку входило 17 вопросов, и их число все время растет.

"Мы надеемся, что во время визита президента Франции в Украину будет подписано несколько важных масштабных контрактов", – отметил дипломат.

По его словам, речь идет, в первую очередь, о большом контракте между украинским правительством и компанией Alstom о поставке электровозов. В соответствии с договоренностями, их производство будет локализовано в Украине.

Омельченко выразил надежду на то, что на встрече будет заключен контракт по расширению сотрудничества с Alstom в вопросе строительства скоростных железнодорожных путей между Киевом, Львовом и Одессой.

Как сообщалось ранее, заместитель Офиса Президента Игорь Жовква заявил, что визит в Украину Джо Байдена, который 20 января вступит в должность президента США, – это вопрос недалекого будущего. При этом на инаугурации Байдена будет присутствовать один представитель от Украины.

Ранее Игорь Жовква заявлял, что Илону Маску Украина может быть интересной, как место для ведения бизнеса.