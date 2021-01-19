В Україні готуються до приїзду Макрона

Дипломати України і Франції ведуть підготовку до зустрічі президентів двох країн у Києві.

Дипломати готують візит президента Франції Емманюеля Макрона в Україні. Як повідомляє "Укрінформ", про це заявив посол України у Франції Вадим Омельченко під час онлайн-конференції "7 років після Майдану" в понеділок, 18 січня.

"Дійсно, планується візит Макрона в Україну. Ми працюємо над цим кожен день: перш за все над суттєвим наповненням порядку цього візиту", — розповів він.

Під час останнього засідання змішаної комісії Україна-Франція у повістку входило 17 питань, і їх кількість постійно зростає.

"Ми сподіваємося, що під час візиту президента Франції до України буде підписано кілька важливих масштабних контрактів", — зазначив дипломат.

За його словами, йдеться, перш за все, про великий контракт між українським урядом і компанією Alstom про постачання електровозів. Відповідно до домовленостей, їх виробництво буде локалізовано в Україні.

Омельченко висловив надію на те, що на зустрічі буде укладено контракт щодо розширення співпраці з Alstom з питань будівництва швидкісних залізничних шляхів між Києвом, Львовом та Одесою.

Як повідомлялося раніше, заступник Офісу Президента Ігор Жовква заявив, що візит в Україну Джо Байдена, який 20 січня обійме посаду президента США, — це питання недалекого майбутнього. Водночас на інавгурації Байдена буде присутній один представник від України.

Раніше Ігор Жовква заявляв, що Ілону Маску Україна може бути цікавою, як місце для ведення бізнесу.