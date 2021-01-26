Добкин записал предвыборный ролик с Кернесом (видео)

На видео Кернес называет Добкина, который уже заявлял о планах баллотироваться в мэры Харькова, "хорошим управленцем и менеджером".

Бывший мэр Харькова Михаил Добкин, который ранее заявлял о намерениях снова баллотироваться на этот пост, записал видеоролик, где он позирует в деловом костюме, в то время как за кадром звучит голос покойного Геннадия Кернеса. Видео политик опубликовал на своем Telegram-канале.

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"Вместе с харьковчанами мы добились больших результатов. Харьков мы все любим, это наш родной город. Поэтому мы его будем защищать везде и всегда", – звучит фрагмент одного из интервью с бывшим градоначальником.

Также в видео звучит фраза Кернеса о том, что он считает Добкина "хорошим управленцем и менеджером". В конце ролика на фоне политика появляется текст: "Мы должны продолжить начатое вместе! М. Добкин".

Все это происходит под аккомпанемент волнующей мелодии. В следующей публикации на канале политик сказал, что "через многое прошел" вместе с Кернесом и пообещал в будущем рассказать об этом.

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О своих мэрских амбициях Добкин рассказал еще в начале января.

В сентябре 2020 года Михаил Добкин баллотировался в мэры Харькова на местных выборах. В интервью Дмитрию Гордону он позже пояснил, что сделал это не для того, чтобы противостоять тогдашнему мэру Геннадию Кернесу, а "для его подстраховки". Летом он планировал баллотироваться в мэры Киева. Однако после транспортировки Кернеса на лечение в Берлин Добкин зарегистрировался свою кандидатуру для участия в выборах мэра Харькова. Политик заявлял, что снимется с выборов, как только Кернес вернется в Харьков, однако самому Кернесу не понравилось такое развитие событий. 4 октября Добкин снял свою кандидатуру с выборов мэра Харькова в пользу Кернеса.

В связи со смертью избранного на последних местных выборах харьковского городского головы Геннадия Кернеса 16 декабря 2020 года, обязанности мэра города перешли к секретарю горсовета и политическому соратнику Игорю Терехову. Харьковская городская власть 30 декабря заявила, что в последний день года передаст документы в Верховную Раду о назначении новых выборов мэра. Парламент должен будет в течение 90 дней назвать дату проведения новых выборов.

Напомним, Михаил Добкин уже был мэром Харькова с 2006 по 2010 год. Геннадий Кернес был секретарем горсовета. После прихода к власти Виктора Януковича, Добкин возглавил Харьковскую ОГА, а Кернес стал исполнять его обязанности. Позже он одержал победу на выборах и дважды переизбирался.