Добкін записав передвиборчий ролик з Кернесом (відео)

На відео Кернес називає Добкіна, який вже заявляв про плани балотуватися в мери Харкова, "хорошим управлінцем і менеджером".

Колишній мер Харкова Михайло Добкін, який раніше заявляв про наміри знову балотуватися на цей пост, записав відеоролик, де він позує в діловому костюмі, у той час як за кадром звучить голос покійного Геннадія Кернеса. Відео політик опублікував на своєму Telegram-каналі.

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"Разом з харків'янами ми досягли великих результатів. Харків ми всі любимо, це наше рідне місто. Тому ми його будемо захищати скрізь і завжди", — звучить фрагмент одного з інтерв'ю з колишнім градоначальником.

Також у відео звучить фраза Кернеса про те, що він вважає Добкіна "хорошим управлінцем і менеджером". У кінці ролика на фоні політика з'являється текст: "Ми повинні продовжити розпочате разом! М. Добкін".

Усе це відбувається під акомпанемент тривожної мелодії. У наступній публікації на каналі політик сказав, що "через багато пройшов" разом з Кернесом і пообіцяв у майбутньому розповісти про це.

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Про свої мерські амбіції Добкін розповів ще на початку січня.

У вересні 2020 року Михайло Добкін балотувався в мери Харкова на місцевих виборах. В інтерв'ю Дмитру Гордону він пізніше пояснив, що зробив це не для того, щоб протистояти тодішньому меру Геннадію Кернесу, а "для його підстрахування". Влітку він планував балотуватися в мери Києва. Однак після транспортування Кернеса на лікування в Берлін Добкін зареєстрував свою кандидатуру для участі у виборах мера Харкова. Політик заявляв, що зніметься з виборів, як тільки Кернес повернеться до Харкова, проте самому Кернесу не сподобався такий розвиток подій. 4 жовтня Добкін зняв свою кандидатуру з виборів мера Харкова на користь Кернеса.

У зв'язку зі смертю обраного на останніх місцевих виборах харківського міського голови Геннадія Кернеса 16 грудня 2020 року, обов'язки мера міста перейшли до секретаря міськради і політичного соратника Ігоря Терехова. Харківська міська влада 30 грудня заявила, що в останній день року передасть документи до Верховної Ради про призначення нових виборів мера. Парламент повинен буде протягом 90 днів назвати дату проведення нових виборів.

Нагадаємо: Михайло Добкін уже був мером Харкова з 2006 по 2010 рік. Геннадій Кернес був секретарем міськради. Після приходу до влади Віктора Януковича, Добкін очолив Харківську ОДА, а Кернес став виконувати його обов'язки. Пізніше він здобув перемогу на виборах і двічі переобирався.