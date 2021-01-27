Первый "Слуга народа" публично выступил за исключение Дубинского из фракции

Егор Чернев считает, что Украина не может игнорировать сигналы США.

Народный депутат от "Слуги народа" Егор Чернев первым из однопартийцев публично выступил за исключение Александра Дубинского из одноименной фракции.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По мнению депутата, Украина не может игнорировать сигнал США, которые включили Дубинского в санкционный список, так как национальная безопасность страны должна стоять выше внутрифракционных интересов.

"Дубинский должен быть исключен из фракции СН. Приоритеты национальной безопасности и отношений с ключевыми партнерами должны быть выше внутренних фракционных договоренностей. Если стратегический партнер направляет сигнал с конкретными аргументами, кто для него фактически является persona non grata, мы как минимум не имеем игнорировать такой сигнал", – написал Чернев.

Отвечая на вопрос пользователя в комментариях, почему Дубинского не исключают из фракции, Чернев написал: "Я единолично не принимаю такие решения. Вот жду, когда такой вопрос поставят на голосование".

Отметим, 11 января Министерство финансов США ввели санкции против 7 украинцев и четырех интернет-ресурсов. Причиной стали пленки нардепа Андрея Деркача, которые использовались для вмешательства в выборы президента США. Среди физических лиц оказался и депутат партии "Слуга народа" Александр Дубинский. Он назвал этот факт результатом работы "лживых доносов аферистов".

Глава Офиса президента Ермак пообещал, что они со своей стороны сделают все, чтобы привлечь к ответственности виновных во вмешательстве в выборы США.

На брифинге, который состоялся 18 января, Дубинский заявил, что не собирается выходить из фракции "Слуга народа", и если кто-то примет решение касательно его исключения из нее — "фракция будет обречена".

25 января 2021 года состоялось заседание фракции "Слуга народа", на котором поднимался вопрос об исключении Дубинского из фракции. На заседание приехал президент Украины Владимир Зеленский и попросил Дубинского самостоятельно покинуть "Слугу народа". Тот, однако, отказался.