Перший "Слуга народу" публічно виступив за виключення Дубінського з фракції

Єгор Чернєв вважає, що Україна не може ігнорувати сигнали США.

Народний депутат від "Слуги народу" Єгор Чернєв першим з однопартійців публічно виступив за виключення Олександра Дубінського з однойменної фракції.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

На думку депутата, Україна не може ігнорувати сигнал США, які занесли Дубінського до списку санкцій, оскільки національна безпека країни повинна стояти вище внутрішньофракційних інтересів.

"Дубінський повинні виключити з фракції СН. Пріоритети національної безпеки і відносин із ключовими партнерами повинні бути вищими за внутрішні фракційних домовленості. Якщо стратегічний партнер спрямовує сигнал із конкретними аргументами, хто для нього фактично є persona non grata, ми, як мінімум, не маємо ігнорувати такий сигнал", — написав Чернєв.

Відповідаючи на питання користувача в коментарях, чому Дубінського не виключають з фракції, Чернєв написав: "Я одноосібно не ухвалюю такі рішення. Ось чекаю, коли це питання поставлять на голосування".

Зазначимо, 11 січня Міністерство фінансів США ввело санкції проти 7 українців і 4 інтернет-ресурсів. Причиною стали плівки нардепа Андрія Деркача, які використовувалися для втручання у вибори президента США. Серед фізичних осіб виявився і депутат партії "Слуга народу" Олександр Дубінський. Він назвав цей факт результатом роботи "брехливих доносів аферистів".

Глава Офісу президента Єрмак пообіцяв, що вони зі свого боку зроблять все, щоб притягнути до відповідальності винних у втручанні у вибори США.

На брифінгу, який відбувся 18 січня, Дубінський заявив, що не збирається виходити з фракції "Слуга народу", і якщо хтось ухвалить рішення щодо його виключення з неї — "фракція буде приречена".

25 січня 2021 року відбулося засідання фракції "Слуга народу", на якому порушувалося питання про виключення Дубінського з фракції. На засідання приїхав президент України Володимир Зеленський і попросив Дубінського самостійно покинути "Слугу народу". Той, однак, відмовився.