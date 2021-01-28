В США читают, что Дубинского надо наказать за вмешательство выборы, – источник

При этом, Соединенные Штаты не дают никаких советов, а от украинской власти не требуют принимать меры по отношению к парламентарию.

Соединенные Штаты не дают никаких советов и не требуют от украинских властей принимать меры по отношению к народному депутату Александру Дубинскому после того, как на него были наложены санкции, но считают, что он якобы должен понести ответственность за вмешательство в выборы в США.

Об этом сообщил Украинской правде информированный источник в дипломатических кругах.

"Соединенные Штаты не выдвигают требований или советов Администрации президента или партии "Слуга народа" относительно того, как им следует реагировать на санкции. Однако они (США) считают, что Дубинского следует привлечь к ответственности. Попытки вмешаться в избирательный процесс в США – дело непростое", – цитирует издание слова источника.

По его словам, США никогда не будут полагаться на единственный источник для определения санкций.

"Решения OFAC (американское Управление по контролю за иностранными активами) основываются на большом количестве как несекретных, так и засекреченных источников, что и следует ожидать от правительства, располагающего широким спектром ресурсов для проведения расследований, находящихся в его распоряжении", – сказал источник.

Он добавил, что утверждения о том, что посольство США вызвало президента, депутатов партии "Слуга народа" или других лиц в посольство США для обсуждения санкций или требования определенных действий, являются сфабрикованными.

"История о том, что он просто провел пресс-конференцию и его оклеветали – абсолютная ложь. Публичные записи показывают, как Дубинский активно сотрудничал с российским агентом (Андреем Деркачем), участвовал в распространении опровергнутой теории и призывал к расследованию в отношении кандидата в президенты США (Джо Байдена)", – сказал источник, добавив, что действия Дубинского отражены в пресс-релизе Министерства финансов США.

Напомним, что 11 января Министерство финансов США ввели санкции против 7 украинцев и четырех интернет-ресурсов. Причиной стали пленки нардепа Андрея Деркача, которые использовались для вмешательства в выборы президента США. Среди физических лиц оказался и депутат партии "Слуга народа" Александр Дубинский. Он назвал этот факт результатом работы "лживых доносов аферистов".

Глава Офиса президента Ермак пообещал, что они со своей стороны сделают все, чтобы привлечь к ответственности виновных во вмешательстве в выборы США.

18 января Дубинский заявил, что не собирается выходить из фракции "Слуга народа", и если кто-то примет решение касательно его исключения из нее — "фракция будет обречена".

25 января состоялось заседание фракции "Слуга народа", на котором поднимался вопрос об исключении Дубинского. На заседание приехал президент Владимир Зеленский и попросил Дубинского самостоятельно покинуть "Слугу народа". Тот отказался.

В свою очередь, представитель президента в Конституционном суде Украины Федор Вениславский заявил, что факция "Слуга народа" поддержит исключение Дубинского.