Пресс-конференцию экс-замглавы СБУ Нескоромного в Брюсселе отложили

Брюссельский пресс-клуб отложил все мероприятия с 1 февраля из-за коронавируса.

Пресс-конференция бывшего первого заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромного, которая должна была состояться 2 февраля в Брюсселе, отменена. Местный пресс-клуб отложил все ближайшие мероприятия из-за ограничительных мер, введенных в период пандемии коронавируса.

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" исполнительный директор пресс-клуба Лоран Брихе.

По его словам, отложены все мероприятия, запланированные с 1 февраля.

"Мероприятия не отменены, но отложены. Мы проинформировали об этом организаторов, а о новой дате сообщим дополнительно", – уточнил он.

Кроме того, соответствующее объявление размещено и на сайте пресс-клуба.

Бывший силовик планировал выступить перед журналистами 2 февраля в 10:00 по местному времени.

Отметим, СМИ сообщили, что 22 января Нескоромный якобы был задержан по подозрению в подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. Однако после задержания он якобы сумел сбежать прямо в наручниках. По этому делу также задержан сотрудник спецподразделения "Альфа" СБУ Андрей Расюк.

23 января СБУ подтвердила задержание действующего сотрудника ведомства за организацию убийства коллеги, но имен не назвала.

22 января журналист Юрий Бутусов написал в Facebook, что Нескоромный якобы имел одиозную репутацию и был уволен после серии скандалов, связанных с различными подозрениями в коррупции и вымогательстве уже при президентстве Владимира Зеленского. Бутусов связал ситуацию с борьбой за контроль над финансовыми схемами между разными группами.

Нескоромному объявили о подозрении в организации подготовки убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.