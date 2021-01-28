Прес-конференцію екс-заступника голови СБУ Нескоромного в Брюсселі відклали

Брюссельський прес-клуб відклав усі заходи з 1 лютого через коронавірус.

Прес-конференція колишнього першого заступника глави СБУ Дмитра Нескоромного, яка повинна була відбутися 2 лютого в Брюсселі, скасована. Місцевий прес-клуб відклав усі найближчі заходи через обмежувальних заходів, введених в період пандемії коронавірусу.

Про це повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" виконавчий директор прес-клубу Лоран Брих.

За його словами, відкладені всі заходи, заплановані з 1 лютого.

"Заходи не скасовані, але відкладені. Ми поінформували про це організаторів, а про нову дату повідомимо додатково", — уточнив він.

Крім того, відповідне оголошення розміщено і на сайті прес-клубу.

Колишній силовик планував виступити перед журналістами 2 лютого о 10:00 за місцевим часом.

Зазначимо, ЗМІ повідомили, що 22 січня Нескоромний нібито був затриманий за підозрою в підготовці вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. Однак після затримання він нібито зумів втекти прямо в наручниках. У цій справі також затриманий співробітник спецпідрозділу "Альфа" СБУ Андрій Расюк.

23 січня СБУ підтвердила затримання чинного співробітника відомства за організацію вбивства колеги, але імен не назвала.

22 січня журналіст Юрій Бутусов написав у Facebook, що Нескоромний нібито мав одіозну репутацію і був звільнений після серії скандалів, пов'язаних з різними підозрами в корупції та здирництві вже за президентства Володимира Зеленського. Бутусов пов'язав ситуацію з боротьбою за контроль над фінансовими схемами між різними групами.

Нескоромному оголосили підозру в організації підготовки вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.