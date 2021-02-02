Луценко сравнил российскую электроэнергию с "беляшом из собачатины"

Бывший Генпрокурор Украины обратился к Владимиру Зеленскому по поводу возобновления импорта российской электроэнергии.

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко поделился своим мнением касаемо возобновления импорта российской электроэнергии в Украину.

По словам экс-чиновника, подобное решение недопустимо в "условиях войны".

"Человек есть то, что он ест. Государство есть то, какую энергию оно потребляет. На днях Украину снова перевели на российскую электроэнергию. Это опять беляши из собачатины со спиртом «Рояль» для 30-летнего организма. В условиях войны за независимость выбор энергосистемы — это цивилизационный выбор", — пишет Луценко.

Также бывший генпрокурор задал риторический вопрос президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Как можно ожидать членства в НАТО от США, вакцин от ЕС и денег от МВФ, и при этом вставлять шею в российское энергетическое ярмо", – добавил Юрий Луценко.

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Напомним, 1 февраля Украина возобновила импорт электроэнергии из Российской Федерации. Согласно плану, опубликованному в понедельник на сайте централизованного сбора данных о производстве, транспортировке и потреблении электроэнергии для общеевропейского рынка "ENTSO-E", поставки из РФ назначены в часы пиковых нагрузок на украинскую электросеть.

Также мы сообщали, что в первых числах января этого года, после девяти месяцев запрета, в Украину были возобновлены поставки электроэнергии из Беларуси.

Ранее Кабинет министров отменил льготный тариф 90 коп/кВт*час на первые 100 кВт*час для бытовых потребителей с 1 января 2021 года. Весь объем потребленной электроэнергии такие потребители будут оплачивать по единому тарифу — 1,68 грн/кВт*час. Этот тариф будет действовать до 31 марта 2021 года.