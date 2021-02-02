Луценко порівняв російську електроенергію з "біляшами із собачатини"

Колишній Генпрокурор України звернувся до Володимира Зеленського з приводу відновлення імпорту російської електроенергії.

Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко поділився своєю думкою стосовно відновлення імпорту російської електроенергії в Україну.

За словами екс-чиновника, схоже рішення є неприпустимим в "умовах війни".

"Людина — те, що вона їсть. Держава є такою, яку енергію вона споживає. Днями Україну знову перевели на російську електроенергію. Це знову біляші із собачатини зі спиртом «Рояль» для 30-річного організму. В умовах війни за незалежність вибір енергосистеми — це цивілізаційний вибір", — пише Луценко.

Також колишній генпрокурор поставив риторичне питання президенту України Володимиру Зеленському.

"Як можна очікувати членства в НАТО від США, вакцин від ЄС і грошей від МВФ, і водночас вставляти шию в російське енергетичне ярмо", — додав Юрій Луценко.

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Нагадаємо, 1 лютого Україна відновила імпорт електроенергії з Російської Федерації. Згідно з планом, опублікованому в понеділок на сайті централізованого збору даних про виробництво, транспортування та споживання електроенергії для загальноєвропейського ринку "ENTSO-E", поставки з РФ призначені в години пікових навантажень на українську електромережу.

Також ми повідомляли, що в перших числах січня цього року, після девʼяти місяців заборони, в Україні були відновлені поставки електроенергії з Білорусі.

Раніше Кабінет міністрів скасував пільговий тариф 90 коп/кВт*год на перші 100 кВт*год для побутових споживачів з 1 січня 2021 року. Весь обсяг спожитої електроенергії такі споживачі оплачуватимуть за єдиним тарифом — 1,68 грн/кВт*год. Цей тариф діятиме до 31 березня 2021 року.