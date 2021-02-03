Разумков объяснил, почему не поддержал блокировку телеканалов

Спикер Верховной Рады считает, что санкции против телеканалов – это "плохо", а наказывать нужно согласно законодательству.

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков прокомментировал санкции против телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK.

В комментарии изданию Бабель он заявил, что ограничительные меры в отношении телеканалов – это плохо.

"Санкции против каналов – это плохо, несмотря на то, чьи они", – считает он.

Также политик объяснил, почему не поддержал введение персональных санкций против народного депутата Украины Тараса Козака.

"Я воздержался. Санкции хороши там, где мы не можем наказать по украинскому законодательству. А здесь все не на месте", – считает Дмитрий Разумков.

Ранее мы сообщали, что Председатель ВРУ Дмитрий Разумков не поддержал введение санкций в отношении народного депутата Тараса Козака и его телеканалов, воздержавшись при голосовании на заседании Совета нацбезопасности и обороны.

Напомним, президент Владимир Зеленский ввел санкции на 5 лет против Медведчука и его каналов. Вещание телеканалов уже прекращено.

Пресс-секретарь президента Зеленского Юлия Мендель считает, что решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях против Тараса Козака и ряда телеканалов принято в соответствии с законами Украины.

ОПЗЖ считает решение Зеленского о блокировании каналов "узурпацией власти и введением диктатуры".

Представители телеканалов еще в конце января заявляли, что их могут закрыть.