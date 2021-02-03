Разумков пояснив, чому не підтримав блокування телеканалів

Спікер Верховної Ради вважає, що санкції проти телеканалів — це "погано", а карати потрібно згідно із законодавством.

Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков прокоментував санкції проти телеканалів 112 Україна, NewsOne та ZIK.

У коментарі виданню Бабель він заявив, що обмежувальні заходи щодо телеканалів — це погано.

"Санкції проти каналів — це погано, незважаючи на те, чиї вони", — вважає він.

Також політик пояснив, чому не підтримав введення персональних санкцій проти народного депутата України Тараса Козака.

"Я утримався. Санкції потрібні там, де ми не можемо покарати за українським законодавством. А тут все не на місці", — вважає Дмитро Разумков.

Раніше ми повідомляли, що Голова ВРУ Дмитро Разумков не підтримав введення санкцій щодо народного депутата Тараса Козака та його телеканалів, утримавшись під час голосування на засіданні Ради нацбезпеки та оборони.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський ввів санкції на 5 років проти Медведчука та його каналів. Мовлення телеканалів вже припинено.

Прес-секретарка президента Зеленського Юлія Мендель вважає, що рішення Ради національної безпеки та оборони України про санкції проти Тараса Козака та низки телеканалів узвалене відповідно до законів України.

ОПЗЖ вважає рішення Зеленського про блокування каналів "узурпацією влади і введенням диктатури".

Представники телеканалів ще наприкінці січня заявляли, що їх можуть закрити.