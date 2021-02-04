Закрытие телеканалов: СБУ не должна обнародовать всю информацию, – Евгения Кравчук

В "Слуге народа" считают, что секретной может быть информация, которая касается безопасности национальных интересов.

СБУ не должна обнародовать всю информацию, которая у них есть.

Такое мнение выразила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, отвечая на вопрос о доказательствах вины народного депутата от ОПЗЖ, собственника телевизионного холдинга Zik, Newsone и "112 Украина" Тараса Козака. Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.

По словам Кравчук, соответствующий доступ к информации может быть предоставлен членам СНБО.

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На вопрос журналиста NewsOne, может ли президент и СНБО принимать любые решения и при этом ссылаться на секретность информации, Кравчук ответила, что не любые решения, а те, в которых идет речь о финансировании терроризма и про безопасность национальных интересов.

Кроме того, журналист ZIKa спросил у Кравчук, почему спикер ВРУ Дмитрий Разумков, который является членом СНБО, заявил, что не увидел достаточных доказательств от СБУ о необходимости блокировки телеканалов.

"Я понимаю, что можно цитировать брифинги Разумкова хоть каждый день, но есть решение СНБО, есть 17 голосов "за" и один воздержался, решение принято и его необходимо выполнять, все", – сказала Кравчук.

Напомним, президент Владимир Зеленский ввел санкции на 5 лет против Медведчука и его каналов. Вещание телеканалов уже прекращено.

Пресс-секретарь президента Зеленского Юлия Мендель считает, что решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях против Тараса Козака и ряда телеканалов принято в соответствии с законами Украины.

ОПЗЖ считает решение Зеленского о блокировании каналов "узурпацией власти и введением диктатуры".

Недавно Тарас Козак в эфире марафона трех заблокированных телеканалов, который ведется на платформе youtube, потребовал от президента Владимира Зеленского предоставить доказательства своего сотрудничества с террористами.