Закриття телеканалів: СБУ не повинна оприлюднювати всю інформацію, — Євгенія Кравчук

У "Слузі народу" вважають, що секретною може бути інформація, яка стосується безпеки національних інтересів.

СБУ не повинна оприлюднювати всю інформацію, яка у них є.

Таку думку висловила заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, відповідаючи на питання про докази провини народного депутата від ОПЗЖ, власника телевізійного холдингу Zik, Newsone та "112 Україна" Тараса Козака. Про це повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews.

За словами Кравчук, відповідний доступ до інформації може бути наданий членам РНБОУ.

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На питання журналіста NewsOne, чи може президент і РНБОУ ухвалювати будь-які рішення і водночас посилатися на секретність інформації, Кравчук відповіла, що не будь-які рішення, а ті, в яких йдеться про фінансування тероризму та про безпеку національних інтересів.

Крім того, журналіст ZIKa запитав у Кравчук, чому спікер ВРУ Дмитро Разумков, який є членом РНБОУ, заявив, що не побачив достатніх доказів від СБУ про необхідність блокування телеканалів.

"Я розумію, що можна цитувати брифінги Разумкова хоч кожен день, але є рішення РНБОУ, є 17 голосів "за" та один утримався, рішення ухвалене та його необхідно виконувати, все", — сказала Кравчук.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський ввів санкції на 5 років проти Медведчука та його каналів. Мовлення телеканалів вже припинено.

Прес-секретарка президента Зеленського Юлія Мендель вважає, що рішення Ради національної безпеки та оборони України про санкції проти Тараса Козака та низки телеканалів ухвалене відповідно до законів України.

ОПЗЖ вважає рішення Зеленського про блокування каналів "узурпацією влади і введенням диктатури".

Нещодавно Тарас Козак в ефірі марафону трьох заблокованих телеканалів, який ведеться на платформі Youtube, вимагав від президента Володимира Зеленського надати докази своєї співпраці з терористами.