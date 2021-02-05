"Садомазохистские фантазии": у Зеленского отреагировали на "запуск импичмента" от ОПЗЖ

Представитель Зеленского считает, что у фракции ОПЗЖ нет оснований и возможностей для запуска импичмента, потому их заявление — лишь политическая манипуляция.

Федор Вениславский, представитель Владимира Зеленского в Конституционном суде и нардеп от "Слуги народа", утверждает, что депутатская фракция ОПЗЖ не может запустить процедуру импичмента президента. Об этом он рассказал в интервью ИА "Интерфакс".

"Оснований и возможностей для начала реализации процедуры импичмента у "Оппозиционной платформы — За жизнь" нет и не будет. Политическая составляющая заявлений фракции ОПЗЖ — это некие садомазохистские фантазии, которые точно не будут иметь никаких юридических или политических последствий, а являются исключительно политическими манипуляциями", — заявил Вениславский.

По мнению представителя президента, сами члены фракции ОПЗЖ знают о том, что их заявления "не имеют никаких перспектив". Он отметил, что юридическим основанием для начала процедуры импичмента главы государства могут выступить его госизмена или другое преступление, а указ о введении в действие решения СНБО — это то, что "полностью соответствует полномочиям президента и законодательству".

Вениславский подчеркнул, что для запуска процедуры импичмента необходимо решение большинства состава ВРУ, то есть 226 голосов.

"То есть ни 226 голосов, ни 150, которые необходимы для создания временной следственной комиссии, сейчас ОПЗЖ точно не соберет. Потому что другие оппозиционные политические силы парламента всячески поддерживают решение президента и решение СНБО, о чем они неоднократно заявили", — отметил Вениславский.

Отметим, ранее и пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель назвала идею с импичментом Зеленского "пропагандисткой инициативой".

Резолюцию касательно начала процедуры импичмента президента Украины приняла партия ОПЗЖ на их съезде.

Напомним, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на 5 лет против Козака и его компаний, владеющих телеканалами ZIK, "112 Украина" и NewsOne. Вещание телеканалов прекращено. В СБУ заявили, что решение СНБО о введении санкций – это последовательный шаг украинских властей в борьбе с российской гибридной агрессией. Министр МВД Украины Арсен Аваков заявил, что решение СНБО закрыть телеканалы "NewsOne", "112 Украина" и "Zik" является противодействием информационному яду в гибридной войне с Россией, которая идет уже седьмой год.

Председатель ВРУ Дмитрий Разумков не поддержал введение санкций в отношении Козака и его телеканалов, воздержавшись при голосовании на заседании Совета нацбезопасности и обороны.

Глава СНБО Алексей Данилов допустил, что кроме телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, под санкции могут попасть и другие каналы с "антиукраинской повесткой".