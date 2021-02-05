"Садомазохістські фантазії": у Зеленського відреагували на "запуск імпічменту" від ОПЗЖ

Представник Зеленського вважає, що у фракції ОПЗЖ немає підстав і можливостей для запуску імпічменту, тому їх заява — лише політична маніпуляція.

Федір Веніславський, представник Володимира Зеленського в Конституційному суді та нардеп від "Слуги народу", стверджує, що депутатська фракція ОПЗЖ не може запустити процедуру імпічменту президента. Про це він розповів в інтерв'ю ІА "Інтерфакс".

"Підстав і можливостей для початку реалізації процедури імпічменту в Опозиційної платформи — За життя" немає і не буде. Політична складова заяв фракції ОПЗЖ — це такі собі садомазохістські фантазії, які точно не матимуть ніяких юридичних або політичних наслідків, а є виключно політичними маніпуляціями", — заявив Веніславський.

На думку представника президента, самі члени фракції ОПЗЖ знають про те, що їхні заяви "не мають ніяких перспектив". Він зазначив, що юридичною підставою для початку процедури імпічменту глави держави можуть виступити його держзрада або інший злочин, а указ про введення в дію рішення РНБОУ — це те, що "повністю відповідає повноваженням президента і законодавству".

Веніславський підкреслив, що для запуску процедури імпічменту необхідно рішення більшості складу ВРУ, тобто 226 голосів.

"Тобто ні 226 голосів, ні 150, які необхідні для створення тимчасової слідчої комісії, зараз ОПЗЖ точно не збере. Тому що інші опозиційні політичні сили парламенту всіляко підтримують рішення президента та рішення РНБОУ, про що вони неодноразово заявили", — зазначив Веніславський.

Зазначимо, раніше й прес-секретарка Зеленського Юлія Мендель назвала ідею з імпічментом Зеленського "пропагандистською ініціативою".

Резолюцію щодо початку процедури імпічменту президента України ухвалила партія ОПЗЖ на їхньому з'їзді.

Нагадаємо, 2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів санкції на 5 років проти Козака та його компаній, які володіють телеканалами ZIK, "112 Україна" та NewsOne. Мовлення телеканалів припинено. В СБУ заявили, що рішення РНБОУ про введення санкцій — це послідовний крок української влади в боротьбі з російською гібридної агресією. Міністр МВС України Арсен Аваков заявив, що рішення РНБОУ закрити телеканали "NewsOne", "112 Україна" та "Zik" є протидією інформаційної отрути в гібридній війні з Росією, яка триває вже сьомий рік.

Голова ВРУ Дмитро Разумков не підтримав введення санкцій проти Козака та його телеканалів, утримавшись під час голосування на засіданні Ради нацбезпеки і оборони.

Глава РНБОУ Олексій Данилов допустив, що крім телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK, під санкції можуть потрапити й інші канали з "антиукраїнським порядком".