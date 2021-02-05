"На рейтинг не повлияет". Разумков прокомментировал исключение Дубинского из фракции "СН"

Разумков не ответил на вопрос, является ли исключение Дубинского из фракции ошибкой. При этом он допустил, что из нее могут выйти и другие нардепы, которых связывают с Коломойским.

Исключение Александра Дубинского из фракции "Слуга народа" никак не повлияет на рейтинг последней. Об этом в интервью изданию Babel заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

На вопрос журналиста о том, понимает ли Разумков, что Дубинского связывают с бизнесменом Игорем Коломойским, спикер ВР ответил: "всех с кем-то связывают. Другой вопрос – соответствует это действительности или нет".

Четкого ответа на вопрос, является ли исключение Дубинского из фракции ошибкой, Разумков не дал. Когда журналист сказал, что депутата исключали "со страхом, что после этого из фракции могут выйти еще 30 депутатов Коломойского", спикер ВР сказал, что "30 "слуг народа" могут выйти и так".

"Теоретически, может произойти все что угодно", – сказал Разумков.

При этом он отметил, что крупный бизнес всегда хотел влиять на украинскую политику.

"Считаю ли я, что это плохо? Да, это плохо. Но чтобы было иначе, нужно создать одинаковые правила игры для всех. Если после этого кто-то попробует играть нечестно, тогда его исключают из игры", – отметил председатель ВР.

По его мнению, когда бизнес влияет на политику, это всегда плохо заканчивается, и "украинская история это подтверждает".

Напомним, 1 февраля Александра Дубинского исключили из фракции "Слуга народа". Исключение Дубинского поддержали 198 нардепов. В "Слуге народа" прошедшее заседание назвали "самым коротким" в истории фракции.

11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 украинцев и четырех интернет-ресурсов. Александр Дубинский, который попал под санкции, назвал этот факт результатом работы "лживых доносов аферистов".

25 января состоялось заседание фракции "Слуга народа", на котором поднимался вопрос об исключении Дубинского. На заседание приехал президент Владимир Зеленский и попросил Дубинского самостоятельно покинуть "Слугу народа". Тот отказался.

Более детально об этой истории Фокус рассказывал в материале, который можно почитать по этой ссылке.