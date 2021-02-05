"На рейтинг не вплине". Разумков прокоментував виключення Дубінського з фракції "СН"

Разумков не відповів на питання, чи є виключення Дубінського з фракції помилкою. Водночас він допустив, що з неї можуть вийти й інші нардепи, яких пов'язують з Коломойським.

Виключення Олександра Дубінського з фракції "Слуга народу" ніяк не вплине на рейтинг останньої. Про це в інтерв'ю виданню Babel заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

На питання журналіста про те, чи розуміє Разумков, що Дубінського пов'язують з бізнесменом Ігорем Коломойським, спікер ВР відповів: "всіх із кимось пов'язують. Інше питання — відповідає це дійсності чи ні".

Чіткої відповіді на запитання, чи є виключення Дубінського з фракції помилкою, Разумков не дав. Коли журналіст сказав, що депутата виключали "зі страхом, що після цього з фракції можуть вийти ще 30 депутатів Коломойського", спікер ВР сказав, що "30 "слуг народу" можуть вийти й так".

"Теоретично, може статися все що завгодно", — сказав Разумков.

Водночас він зазначив, що великий бізнес завжди хотів впливати на українську політику.

"Чи вважаю я, що це погано? Так, це погано. Але щоб було інакше, потрібно створити однакові правила гри для всіх. Якщо після цього хтось спробує грати нечесно, тоді його виключають з гри", — зазначив голова ВР.

На його думку, коли бізнес впливає на політику, це завжди погано закінчується, й "українська історія це підтверджує".

Нагадаємо, 1 лютого Олександра Дубінського виключили з фракції "Слуга народу". Виключення Дубінського підтримали 198 нардепів. У "Слузі народу" минуле засідання назвали "найкоротшим" в історії фракції.

11 січня Міністерство фінансів США ввело санкції проти 7 українців і 4 інтернет-ресурсів. Олександр Дубінський, який потрапив під санкції, назвав цей факт результатом роботи "брехливих доносів аферистів".

25 січня відбулося засідання фракції "Слуга народу", на якому порушувалося питання про виключення Дубінського. На засідання приїхав президент Володимир Зеленський та попросив Дубінського самостійно покинути "Слугу народу". Той відмовився.

Більш детально про цю історію Фокус розповідав у матеріалі, який можна почитати за цим посиланням.