"ОПЗЖ" на довыборах в Раду выдвигает кандидатуру генпродюсера "112 Украина"

Артема Марчевского выдвигают по округу №50 в Донецкой области. Конфликта интересов он в этом не видит.

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявила о выдвижении кандидатуры Артема Марчевского – генерального продюсера канала "112 Украина" и руководителя молодежного крыла политсилы – в депутаты Верховной Рады на промежуточных выборах по округу №50 в Донецкой области. Соответствующее решение было принято на съезде партии в четверг, 4 февраля.

Ранее депутатом по этому округу был Руслан Требушкин, однако он сложил полномочия после избрания мэром Покровска.

Сам Марчевский заявил изданию "Новости Донбасса", что не видит конфликта интересов в совмещении партийной деятельности с работой медиа-менеджера. Выборы на этом округе состоятся 28 марта 2021 года.

Марчевский уже баллотировался в депутаты ВР от "ОПЗЖ" в 2019 году по округу №60 в Донецкой области, но уступил самовыдвиженцу Дмитрию Лубинцу.

Помимо этого, на съезде решили выдвинуть кандидатом в депутаты ВР по округу №184 (Херсонская область) Егора Устинова. Здесь довыборы пройдут после сложения депутатских полномочий Игорем Колыхаевым, который избрался мэром Херсона.

Напомним, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на 5 лет против соратника Медведчука Тараса Козака и его компаний, владеющих телеканалами "ZIK", "112 Украина" и "NewsOne". Вещание телеканалов уже прекращено. В СБУ заявили, что решение СНБО о введении санкций – это последовательный шаг украинских властей в борьбе с российской гибридной агрессией.

Председатель ВРУ Дмитрий Разумков не поддержал введение санкций в отношении Козака и его телеканалов, воздержавшись при голосовании членов Совета нацбезопасности и обороны.

Секретарь СНБО Алексей Данилов допустил, что кроме телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK", под санкции могут попасть и другие каналы с "антиукраинской повесткой". Также он сообщил, что решение о санкциях будет невозможно отменить, так как оно готовилось давно и тщательно.