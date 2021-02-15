В Горловке подорвали комбата так называемой "ДНР" с дочерью (видео)

Это происшествие может повлечь за собой обострение на линии соприкосновения, заявили в так называемой "ДНР".

В понедельник, 15 февраля, в Горловке взорвалось самодельное взрывное устройство под автомобилем комбата так называемой "Народной милиции ДНР" Сергея Попова (позывной "Длинный"), когда тот вез ребенка в школу. Об этом сообщил журналист телеканала "Россия"

По словам журналиста, сейчас его оперируют врачи. Предварительный диагноз – множественные осколочные ранения нижних конечностей и осколочный перелом бедра. Врачи оценивают состояние как средней тяжести. Его дочь также под наблюдением врачей, у нее контузия и шок.

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Так называемое "Министерство государственной безопасности ДНР", в свою очередь, сообщило, что инцидент произошел в 7.50. Его сотрудники "проводят следственные действия" и возбудили "уголовное дело" по статье "теракт".

Фото: Лига

Как сообщает "РИА Новости", глава представительства "ДНР" в Совместном центре по контролю прекращения огня (СЦКК) заявил, что к взрыву причастна Украина.

"Такие методы могут повести за собой негативные процессы на линии соприкосновения", – сказал он.

В свою очередь, российский журналист Александр Сладков заявил, что взрыв мог стать местью за взрыв украинских десантников под Новолуновкой.

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По данным Восточной Правозащитной Группы, сейчас спецслужбы оккупантов и рядовые боевики проводят "отработку территории" в Горловке.

Как сообщалось ранее, в январе 2020 года в Донецке застрелили одного из командиров спецназа боевиков.

Напомним, 7 февраля взрыв прогремел в торговом центре "Майдан" в Черновцах. Там в одном из ресторанов якобы взорвался баллон с газом. Руководство ТЦ не подтвердило эту версию. Директор торгового центра предположил, что взрыв произошел из-за неисправного бойлера.

А 4 февраля в Греции взрыв газа полностью уничтожил трехэтажный отель.