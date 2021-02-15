У Горлівці підірвали комбата так званої "ДНР" із дочкою (відео)

Ця подія може спричинити за собою загострення на лінії зіткнення, заявили в так званій "ДНР".

У понеділок, 15 лютого, у Горлівці вибухнув саморобний вибуховий пристрій під автомобілем комбата так званої "Народної міліції ДНР" Сергія Попова (позивний "Довгий"), коли той віз дитину до школи. Про це повідомив журналіст телеканалу "Росія"

За словами журналіста, зараз його оперують лікарі. Попередній діагноз — множинні осколкові поранення нижніх кінцівок та осколковий перелом стегна. Лікарі оцінюють стан середньої тяжкості. Його дочка також під наглядом лікарів, у неї контузія і шок.

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Так зване "Міністерство державної безпеки ДНР", зі свого боку, повідомило, що інцидент стався о 7:50. Його співробітники "проводять слідчі дії" і порушили "кримінальну справу" за статтею "теракт".

Фото: Ліга

Як повідомляє "РИА Новости", глава представництва "ДНР" у Спільному центрі з контролю припинення вогню (СЦКК) заявив, що до вибуху причетна Україна.

"Такі методи можуть повести за собою негативні процеси на лінії зіткнення", — сказав він.

Зі свого боку, російський журналіст Олександр Сладков заявив, що вибух міг стати помстою за вибух українських десантників під Новолунівкою.

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За даними Східної Правозахисної Групи, зараз спецслужби окупантів і рядові бойовики проводять "відпрацювання території" в Горлівці.

Як повідомлялося раніше, у січні 2020 року в Донецьку застрелили одного з командирів спецназу бойовиків.

Нагадаємо, 7 лютого вибух прогримів у торговому центрі "Майдан" у Чернівцях. Там в одному з ресторанів нібито вибухнув балон із газом. Керівництво ТЦ не підтвердило цю версію. Директор торгового центру припустив, що вибух стався через несправний бойлер.

А 4 лютого в Греції вибух газу повністю знищив триповерховий готель.