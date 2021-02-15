Увольнение Сытника из НАБУ: в Минюсте высказались о разработанном в Кабмине законопроекте

По словам министра юстиции Малюськи, новый документ необходим для "урегулирования вопроса статуса НАБУ" после решений Конституционного суда.

Глава Минюста Украины Денис Малюська на своей странице в Facebook рассказал, что разработанный Кабмином законопроект, позволяющий уволить Артема Сытника с должности директора НАБУ, необходим для того, чтобы ликвидировать "дыру" в законодательстве, возникшую из-за решений Конституционного суда, которыми было признано неконституционным назначение Сытника главой НАБУ и норма закона о НАБУ в части участи президента в назначении директора НАБУ.

"Перед правительством стояла задача закрыть пробел в Законе и урегулировать вопрос статуса НАБУ и его директора", — написал Малюська.

Он отметил, что первой попыткой разрешить эту ситуацию стал законопроект №4437, в котором Кабмин предлагал на уровне Закона предоставить Сытнику полномочия директора НАБУ до избрания нового директора по новой процедуре. Однако этот законопроект ВРУ не поддержала.

"Правительство сделало второй подход — новый законопроект, который предоставляет НАБУ статус органа исполнительной власти и новую процедуру избрания директора НАБУ. Также отдельной нормой законопроекта указано, что в течение прохождения отбора нового директора НАБУ полномочия директора выполнять первый заместитель директора НАБУ", — рассказал Малюська.

Министр подчеркнул, что ликвидация этой дыры в законодательстве является одним из условий для продолжения сотрудничества с МВФ.

Также Малюська отметил, что лично он прекрасно относится к Артему Сытнику, однако "если привести в порядок статус НАБУ как институции" можно только путем увольнения Сытника — "такую ​​опцию тоже не стоит отбрасывать".

Информация о том, что Кабмин проголосовал за законопроект, которым возможно уволить Сытника из НАБУ, появилась 15 февраля 2021 года. Об этом рассказал глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин. По его версии, законопроект принимался при участии президента Владимира Зеленского в отместку за "начало расследования по поводу закупки китайской вакцины от COVID-19".

Так, в начале февраля НАБУ начало расследование против главы Минздрава Максима Степанова из-за возможных махинаций с закупкой вакцин.

Напомним, 28 августа 2020 года Конституционный суд Украины постановил, что назначение Сытника директором НАБУ являлось незаконным, так как президент не имел таких полномочий. Указ Петра Порошенко утрачивает силу со дня принятия решения КСУ. В НАБУ же ответили, что решение КСУ не может иметь обратной силы, потому Сытник останется на своей должности.