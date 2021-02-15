Звільнення Ситника з НАБУ: у Мін'юсті висловилися про розроблений у Кабміні законопроект

За словами міністра юстиції Малюськи, новий документ необхідний для "врегулювання питання статусу НАБУ" після рішень Конституційного суду.

Голова Мін'юсту України Денис Малюська на своїй сторінці у Facebook розповів, що розроблений Кабміном законопроект, що дозволяє звільнити Артема Ситника з посади директора НАБУ, необхідний для того, щоб ліквідувати "дірку" в законодавстві, що виникла через рішення Конституційного суду, якими було визнано неконституційним призначення Ситника головою НАБУ і норма закону про НАБУ в частині долі президента в призначенні директора НАБУ.

"Перед урядом стояло завдання закрити прогалину в Законі і врегулювати питання статусу НАБУ і його директора", — написав Малюська.

Він зазначив, що першою спробою вирішити цю ситуацію став законопроект №4437, у якому Кабмін пропонував на рівні Закону надати Ситнику повноваження директора НАБУ до обрання нового директора за новою процедурою. Однак цей законопроект ВРУ не підтримала.

"Уряд зробив другий підхід — новий законопроект, який надає НАБУ статус органу виконавчої влади і нову процедуру обрання директора НАБУ. Також окремою нормою законопроекту зазначено, що протягом проходження відбору нового директора НАБУ повноваження директора виконуватиме перший заступник директора НАБУ", — розповів Малюська.

Міністр підкреслив, що ліквідація цієї діри в законодавстві є однією з умов для продовження співпраці з МВФ.

Також Малюська зазначив, що особисто він прекрасно ставиться до Артема Ситника, однак "привести в порядок статус НАБУ як інституції" можна тільки шляхом звільнення Ситника — "таку опцію теж не варто відкидати".

Інформація про те, що Кабмін проголосував за законопроект, яким можна звільнити Ситника з НАБУ, з'явилася 15 лютого 2021 року. Про це розповів голова "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін. За його версією, законопроект приймався за участю президента Володимира Зеленського в помсту за "початок розслідування з приводу закупівлі китайської вакцини від COVID-19".

Так, на початку лютого НАБУ почало розслідування проти голови МОЗ Максима Степанова через можливі махінації із закупівлею вакцин.

Нагадаємо: 28 серпня 2020 року Конституційний суд України ухвалив, що призначення Ситника директором НАБУ була незаконним, оскільки президент не мав таких повноважень. Указ Петра Порошенка втрачає чинність з дня ухвалення рішення КСУ. У НАБУ ж відповіли, що рішення КСУ не може мати зворотної сили, тому Ситник залишиться на своїй посаді.