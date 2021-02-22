Премьерский трон. Шмыгаль "не миссионер", Витренко "не медийный", а Гройсман слишком самостоятельный

В борьбу за кресло главы правительства включились политики-старожилы. Сергей Марченко, Кирилл Тимошенко, Владимир Гройсман: это лишь небольшой список тех, кого называют претендентами на пост премьера вместо действующего главы правительства.

Министр финансовой политики Сергей Марченко, замруководителя Офиса президента (ОП) Кирилл Тимошенко, экс-премьер-министр Владимир Гройсман. Это лишь небольшой список тех, кого называют претендентами на пост премьер-министра вместо действующего главы правительства Дениса Шмыгаля. Но последний в преддверии 4 марта, когда исполнится год с момента его назначения, также борется за право остаться в премьерском кресле.

Упущенный шанс

Активные действия по перезагрузке Кабмина ОП начал в декабре прошлого года, когда министром энергетики, а заодно и первым вице-премьером попытался назначить Юрия Витренко, бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины". Предполагалось, что новый министр быстро войдёт в курс дел, станет медийным политиком и в скором времени его сделают премьером. Теоретически главой правительства Витренко могли назначить сразу, но президент Владимир Зеленский захотел, чтобы тот сперва прошел испытательный срок. Но не сложилось.

Парламент назначение провалил. Против выступили даже нардепы из "Слуги народа". Основные претензии сводились к тому, что Витренко не наладил с ними коммуникацию и что в разгар коронакризиса, когда страна едва сводит концы с концами, требует от "Нафтогаза" выплатить ему многомиллионную премию за победу компании в Стокгольмском арбитраже против "Газпрома". Дело касалось транзита газа.

Вторая попытка назначить политика, 28 января, также провалилась. Так что теперь готовят третью, но когда вопрос вынесут на рассмотрение Рады, в СН не уточняют. Собеседник Фокуса в руководстве фракции сообщает, что теперь камень преткновения — должность первого вице-премьера. Депутаты якобы не хотят, чтобы Витренко её получил, тогда как министром энергетики назначить готовы.

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Тем временем сам Витренко пытается избавиться от своего главного конкурента в претенденты на должность премьера. Речь идет об Андрее Коболеве, его бывшем боссе, главе правления "Нафтогаза". Как сообщает "Украинская правда", с соответствующим предложением Витренко письменно обратился к премьеру Денису Шмыгалю. Но представители СН, с которыми пообщался Фокус, сомневаются, что предложение найдёт поддержку в Кабмине.

Шмыгалевы игры

Зато эта ситуация играет на руку нынешнему главе правительства. Несколько влиятельных собеседников Фокуса в президентской фракции утверждают, что Денис Шмыгаль побаивается появления Витренко в Кабмине, конкурент ему там не нужен. По этой причине еще в декабре 2020-го, перед первой попыткой назначить Витренко министром, Шмыгаль убеждал некоторых нардепов СН не голосовать за это решение.

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Для многих это стало неожиданностью, ведь до этого Шмыгаль демонстрировал абсолютную преданность и подконтрольность президенту. Впрочем, политическим интриганом в "Слуге народа" его все равно не считают. Зато признают, что за год премьер стал лучше разбираться в бюрократических процессах и даже проявил себя как экономист. Но его слабое место — отсутствие стратегии развития страны.

"Шмыгаль не миссионер, хотя должен быть таковым, учитывая его должность. К сожалению, ДТЭК [энергетическая компания бизнесмена Рината Ахметова, где ранее работал премьер] других менеджеров не готовит", — иронизирует собеседник Фокуса в руководстве фракции.

В то же время Шмыгаль не только удобен, но и понятен Зеленскому. Поэтому в его тесном сотрудничестве с Офисом президента народный депутат от СН Александр Качура ничего плохого не видит. Более того, напоминает, что и "слуги", и правительство к власти пришли благодаря протекции главы государства, так что обязаны к нему прислушиваться.

Премьерские авантюры

Претендентов на премьерское кресло хватает и у оппозиции. В своем последнем интервью Би-би-Си бывший секретарь СНБО и глава штаба партии "Европейская солидарность" Александр Турчинов сообщил, что возглавить правительство при Зеленском готов пятый президент Петр Порошенко. Это заявление наделало немало шума, поскольку никто не ожидал, что главный оппозиционер страны готов возглавить исполнительную власть. Правда, с одним условием: провести внеочередные парламентские выборы.

"Именно поэтому я надеюсь, что хватит если не ума, то хотя бы инстинкта самосохранения у нынешней власти, чтобы пойти на досрочные выборы и отдать то бремя, которое они не могут тянуть", — сказал Турчинов.

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Для окружения Зеленского это предложение стало неожиданностью. Там не готовы к внеочередным выборам, ведь рейтинг нынешнего главы государства почти сравнялся с рейтингом Порошенко (22,7% против 18,3%, по данным Киевского международного института социологии). С таким показателем "Слуге народа", пришедшей к власти на имени Зеленского, вновь получить в парламенте большинство не удастся. В конце января за СН готовы были проголосовать 11,2%, за "Европейскую солидарность" Порошенко — 15,3% (данные КМИС).

Торги за премьерство продолжает и бывший премьер-министр Владимир Гройсман. Он все чаще появляется на телеканалах, где пытается зарекомендовать себя как технократа, у которого есть опыт управления страной. В руководстве СН признаются, что Гройсман проводит тайные встречи с их депутатами, консультирует парламентариев по многим вопросам, налаживает контакты.

"Одна проблема: отбором премьера занимаются не депутаты. Это компетенция Зеленского", — признается собеседник Фокуса из СН. По этой причине шансы Гройсмана невелики, поскольку Зеленского пугает его чрезмерная самостоятельность, проявившаяся во время премьерства при президенте Порошенко.

По этой причине глава государства ищет будущего премьера среди своего ближайшего окружения. Кандидата он должен хорошо знать и доверять ему. Так, среди возможных претендентов называют Кирилла Тимошенко — замруководителя ОП, который за последний год очень сблизился с главой государства и руководителем его офиса. Сейчас он курирует "Большое строительство" — проект Зеленского по развитию инфраструктуры страны, а также налаживает контакты с региональными политическими элитами. Причастен Тимошенко и к развитию ипотечного кредитования, которое активно продвигает Денис Шмыгаль. Об этом Фокусу сообщил информированный источник в Офисе президента. Словом, налицо желание главы государства наделить Тимошенко обязанностями и полномочиями в сфере ответственности исполнительной власти, хотя в его карьеру премьера во фракции СН не верят. Да, голоса под него в парламенте соберут, но такое назначение народные депутаты воспринимают скорее как авантюру, нежели как разумное решение. Ведь у Тимошенко не так много опыта и понимания государственных процессов.

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Чем дольше в ОП не могут определиться, каким должен быть новый состав правительства, тем выше шансы Дениса Шмыгаля остаться при должности. Тем более что проявить себя он все еще может. Так, проверкой на прочность станет вакцинация от коронавируса. И хотя в обещанные сроки она не стартовала, в СН считают, что Кабмину нужно дать еще немного времени. Если же вакцинация провалится, отставка Шмыгаля, а вместе с ней и всего правительства, станет делом техники. Другое дело, пойдет ли на это президент, ведь голосов народных депутатов под нового премьера у него по-прежнему нет.