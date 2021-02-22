Прем'єрський трон. Шмигаль "не місіонер", Вітренко "не медійний", а Гройсман занадто самостійний

У боротьбу за крісло голови уряду включилися політики-старожили. Сергій Марченко, Кирило Тимошенко, Володимир Гройсман: це лише невеликий список тих, кого називають претендентами на пост прем'єра замість чинного голови уряду.

Міністр фінансової політики Сергій Марченко, заступник керівника Офісу президента (ОП) Кирило Тимошенко, екс-прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Це лише невеликий список тих, кого називають претендентами на пост прем'єр-міністра замість чинного голови уряду Дениса Шмигаля. Але останній напередодні 4 березня, коли виповниться рік з моменту його призначення, також бореться за право залишитися в прем'єрському кріслі.

Утрачений шанс

Активні дії з перезавантаження Кабміну ОП почав у грудні минулого року, коли міністром енергетики, а заодно і першим віце-прем'єром спробували призначити Юрія Вітренка, колишнього виконавчого директора НАК "Нафтогаз України". Передбачалося, що новий міністр швидко увійде в курс справ, стане медійним політиком і незабаром його зроблять прем'єром. Теоретично головою уряду Вітренко могли призначити відразу, але президент Володимир Зеленський захотів, щоб той спершу пройшов випробувальний термін. Але не склалося.

Парламент призначення провалив. Проти виступили навіть нардепи зі "Слуги народу". Основні претензії зводилися до того, що Вітренко не налагодив з ними комунікацію і що в розпал коронакризи, коли країна ледве зводить кінці з кінцями, вимагає від "Нафтогазу" виплатити йому багатомільйонну премію за перемогу компанії в Стокгольмському арбітражі проти "Газпрому". Справа стосувалася транзиту газу.

Друга спроба призначити політика, 28 січня, також провалилася. Тому тепер готують третю, але коли питання винесуть на розгляд Ради, в СН не уточнюють. Співрозмовник Фокуса у керівництві фракції повідомляє, що тепер камінь спотикання — посада першого віце-прем'єра. Депутати нібито не хочуть, щоб Вітренко її отримав, тоді як міністром енергетики призначити готові.

Шанси Гройсмана стати прем'єром невеликі, оскільки Зеленського лякає його надмірна самостійність.

Тим часом сам Вітренко намагається позбутися свого головного конкурента в претенденти на посаду прем'єра. Йдеться про Андрія Коболєва, його колишнього боса, голову правління "Нафтогазу". Як повідомляє "Українська правда", з відповідною пропозицією Вітренко письмово звернувся до прем'єра Денису Шмигаля. Але представники СН, з якими поспілкувався Фокус, сумніваються, що пропозиція знайде підтримку в Кабміні.

Шмигалеві ігри

Зате ця ситуація грає на руку нинішньому голові уряду. Кілька впливових співрозмовників Фокуса у президентській фракції стверджують, що Денис Шмигаль побоюється появи Вітренко в Кабміні, конкурент йому там не потрібен. З цієї причини ще в грудні 2020-го, перед першою спробою призначити Вітренко міністром, Шмигаль переконував деяких нардепів СН не голосувати за це рішення.

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Для багатьох це стало несподіванкою, адже до цього Шмигаль демонстрував абсолютну відданість та підконтрольність президентові. Втім, політичним інтриганом в "Слузі народу" його все одно не вважають. Зате визнають, що за рік прем'єр став краще розбиратися в бюрократичних процесах і навіть проявив себе як економіст. Але його слабке місце — відсутність стратегії розвитку країни.

"Шмигаль не місіонер, хоча повинен бути таким, враховуючи його посаду. На жаль, ДТЕК [енергетична компанія бізнесмена Рината Ахметова, де раніше працював прем'єр] інших менеджерів не готує", — іронізує співрозмовник Фокуса в керівництві фракції.

Водночас Шмигаль не тільки зручний, але і зрозумілий Зеленському. Тому в його тісній співпраці з Офісом президента народний депутат від СН Олександр Качура нічого поганого не бачить. Більше того, нагадує, що і "слуги", і уряд при владі опинилися завдяки протекції голови держави, тому зобов'язані до нього прислухатися.

Прем'єрські авантюри

Претендентів на прем'єрське крісло вистачає і у опозиції. У своєму останньому інтерв'ю Бі-бі-сі колишній секретар РНБО і голова штабу партії "Європейська солідарність" Олександр Турчинов повідомив, що очолити уряд при Зеленському готовий п'ятий президент Петро Порошенко. Ця заява наробила чимало галасу, оскільки ніхто не очікував, що головний опозиціонер країни готовий очолити виконавчу владу. Щоравда, з однією умовою: провести позачергові парламентські вибори.

"Саме тому я сподіваюся, що вистачить якщо не розуму, то принаймні інстинкту самозбереження у нинішньої влади, щоб піти на дострокові вибори і віддати той тягар, який вони не можуть тягнути", — сказав Турчинов.

Якщо вакцинація провалиться, відставка уряду стане справою техніки. Але чи піде на це президент, адже голосів під нового прем'єра як і раніше немає.

Для оточення Зеленського ця пропозиція стала несподіванкою. Там не готові до позачергових виборів, адже рейтинг нинішнього голови держави майже зрівнявся з рейтингом Порошенко (22,7% проти 18,3%, за даними Київського міжнародного інституту соціології). З таким показником "Слугу народу", що прийшла до влади на імені Зеленського, знову отримати в парламенті більшість не вдасться. В кінці січня за СН готові були проголосувати 11,2%, за "Європейську солідарність" Порошенко — 15,3% (дані КМІС).

Торги за прем'єрство продовжує і колишній прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Він все частіше з'являється на телеканалах, де намагається зарекомендувати себе як технократа, у якого є досвід управління країною. У керівництві СН зізнаються, що Гройсман проводить таємні зустрічі з їх депутатами, консультує парламентарів з багатьох питань, налагоджує контакти.

"Одна проблема: відбором прем'єра займаються не депутати. Це компетенція Зеленського", — зізнається співрозмовник Фокуса з СН. З цієї причини шанси Гройсмана невеликі, оскільки Зеленського лякає його надмірна самостійність, яка проявилася під час прем'єрства при президенті Порошенко.

З цієї причини голова держави шукає майбутнього прем'єра серед свого найближчого оточення. Кандидата він повинен добре знати і довіряти йому. Так, серед можливих претендентів називають Кирила Тимошенка — заступника керівника ОП, який за останній рік дуже зблизився з головою держави та керівником його офісу. Зараз він займається "Великим будівництвом" — проектом Зеленського з розвитку інфраструктури країни, а також налагоджує контакти з регіональними політичними елітами. Причетний Тимошенко і до розвитку іпотечного кредитування, яке активно просуває Денис Шмигаль. Про це Фокусу повідомило інформоване джерело в Офісі президента. Загалом, у наявності бажання голови держави наділити Тимошенко обов'язками і повноваженнями у сфері відповідальності виконавчої влади, хоча в його кар'єру прем'єра у фракції СН не вірять. Так, голоси під нього в парламенті зберуть, але таке призначення народні депутати сприймають радше як авантюру, ніж як розумне рішення. Адже у Тимошенка не так багато досвіду і розуміння державотворчих процесів.

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Чим довше в ОП не можуть визначитися, яким повинен бути новий склад уряду, тим вищі шанси Дениса Шмигаля залишитися при посаді. Тим паче що проявити себе він все ще може. Так, перевіркою на міцність стане вакцинація від коронавірусу. І хоча в обіцяні терміни вона не стартувала, в СН вважають, що Кабміну потрібно дати ще трохи часу. Якщо ж вакцинація провалиться, відставка Шмигаля, а разом з нею і всього уряду, стане справою техніки. Інша справа, чи піде на це президент, адже голосів народних депутатів під нового прем'єра у нього як і раніше немає.