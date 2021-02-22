Кадыров посоветовал Урускому повесить их совместное фото из Абу-Даби на "почетное место"

По мнению главы Чечни, для украинского чиновника якобы "должно быть честью" оказаться рядом с представителями РФ на выставке IDEX-2021

Глава Чеченской Республики (РФ) Рамзан Кадыров отреагировал на ситуацию вокруг снимка, на котором он был запечатлен совместно с министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олегом Уруским на выставке в Абу-Даби. На своем канале в Telegram российский политик заявил, что до недавнего прошлого не знал украинского чиновника.

"Вся эта шумиха высосана из пальца и не стоит выеденного яйца. Хотел бы обратиться к тем, кто раздул этот скандал: не занимайтесь ерундой! До вчерашнего дня я понятия не имел, кто такой Уруский. Знал бы — не подпустил. Подойти и, тем более, пожать руку таким людям считаю для себя неприемлемым. Лица, которые причастны к многочисленным бедам и страданиям собственного народа на Донбассе и в других регионах, для меня нерукопожатны!", – написал глава Чечни.

По его словам, во время встречи с Уруским в Абу-Даби, тот, будучи для него незнакомым человеком, "предложил ему выслушать секретную информацию".

"Не успел я осмыслить ситуацию, как мой визави начал делиться сведениями, составляющими государственную тайну. При этом очень суетился и озирался по сторонам. Как выяснилось, таинственным незнакомцем оказался вице-премьер Украины Олег Уруский", – отметил Кадыров (вероятно, в шутку).

По мнению Кадырова, для Уруского "должно быть честью" оказаться рядом с делегацией из России в Абу-Даби.

"Так что пусть распечатает снимок и повесит на самое почетное место дома и на работе", – написал политик.

Отметим, недавно премьер-министр Денис Шмыгаль опубликовал на своей странице в соцсети снимок, где рядом с Уруским находится Кадыров. Шмыгаль попросил Уруского объяснить ситуацию. По словам Уруского, во время открытия выставки он оказался рядом с Кадыровым согласно протоколу государства-организатора, а сам снимок был сделан во время церемонии открытия IDEX 2021 в Абу-Даби. Он добавил, что во время шествия была применена практика, по которой личные гости правящей семьи размещались в алфавитном порядке.

Фото: Денис Шмыгаль / Facebook

В свою очередь, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко не исключил, что глава Чечни мог не узнать украинского чиновника, так как тот был в маске.

По словам Тимошенко, видно, что Уруский на фото идет рядом с Кадыровым, но неизвестно, встречались ли они.

"Я не могу прокомментировать, встречался ли он. Это господин Уруский лучше прокомментирует. Я и видел пост Шмыгаля… Я думаю, это будет Кабмин и премьер делать выводы. Была или не была встреча", – отметил он.