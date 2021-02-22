Кадиров порадив Уруському повісити їхнє спільне фото з Абу-Дабі на "почесне місце"

На думку голови Чечні, для українського чиновника нібито "має бути честю" опинитися поряд з представниками РФ на виставці IDEX-2021

Голова Чеченської Республіки (РФ) Рамзан Кадиров відреагував на ситуацію навколо знімка, на якому він був разом з міністром з питань стратегічних галузей промисловості України Олегом Уруським на виставці в Абу-Дабі. На своєму каналі в Telegram російський політик заявив, що до недавнього минулого не знав українського чиновника.

"Увесь цей галас висмоктаний з пальця і не вартий виїденого яйця. Хотів би звернутися до тих, хто роздув цей скандал: не займайтеся дурницями! До вчорашнього дня я поняття не мав, хто такий Уруський. Знав би — не підпустили б. Підійти і, тим більше, потиснути руку таким людям вважаю для себе неприйнятним. Особи, які причетні до численних бід і страждань власного народу на Донбасі і в інших регіонах, для мене нерукопожатні!", — написав голова Чечні.

За його словами, під час зустрічі з Уруським в Абу-Дабі, той, будучи для нього незнайомою людиною, "запропонував йому вислухати секретну інформацію".

"Не встиг я осмислити ситуацію, як мій візаві почав ділитися відомостями, що становлять державну таємницю. При цьому дуже метушився й озирався на всі боки. Як з'ясувалося, таємничим незнайомцем виявився віце-прем'єр України Олег Уруський", — зазначив Кадиров (ймовірно, в жарт) .

На думку Кадирова, для Уруського "має бути честю" опинитися поряд з делегацією з Росії в Абу-Дабі.

"Тому нехай роздрукує знімок і повісить на найпочесніше місце вдома і на роботі", — написав політик.

Зазначимо, що нещодавно прем'єр-міністр Денис Шмигаль опублікував на своїй сторінці в соцмережі знімок, де поруч з Уруським стоїть Кадиров. Шмигаль попросив Уруського пояснити ситуацію. За словами Уруського, під час відкриття виставки він опинився поруч з Кадировим згідно з протоколом держави-організатора, а сам знімок був зроблений під час церемонії відкриття IDEX 2021 в Абу-Дабі. Він додав, що під час ходи було застосовано практику, за якою особисті гості правлячої сім'ї розміщувалися в алфавітному порядку.

Фото: Денис Шмигаль / Facebook

У свою чергу заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко не виключив, що голова Чечні міг не впізнати українського чиновника, оскільки той був у масці.

За словами Тимошенка, видно, що Уруський на фото йде поруч з Кадировим, але невідомо, чи зустрічалися вони.

"Я не можу прокоментувати, чи зустрічався він. Це пан Уруський краще прокоментує. Я і бачив пост Шмигаля... Я думаю, це буде Кабмін і прем'єр робити висновки. Була чи не була зустріч", — зазначив він.