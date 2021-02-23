Верховная Рада вернула и.о. министров полномочия

Принятый закон возобновляет проведение конкурсов на должности на государственной службе, а также расширяет полномочия исполняющего обязанности министра.

Верховная Рада Украины на заседании 23 февраля приняла закон о госслужбе, поддержав правки президента.

Об этом сообщает Telegram-канал Политика Страны.

Законопроект №4531 поддержали 267 народных депутатов. "Слуга народа" отдала за принятие закона 226 голосов, группа "За будущее" – 18, группа "Доверие" – 17, внефракционные депутаты – 6.

Принятый закон возобновляет проведение конкурсов на должности на государственной службе, а также расширяет полномочия исполняющего обязанности министра.

Отметим, ранее Владимир Зеленский ветировал этот закон, а потом внес свои предложения.

Зеленский попросил Раду изъять из закона нормы, которые ограничивают исполнения полномочий заместителя министра, если должность министра вакантна. Президент считает, что если на протяжении долго времени нардепы не назначают министра, это может парализовать работу ведомства, и настаивал на необходимости, чтобы исполняющие обязанности министров имели полномочия, почти такие же, как у полноценного министра.

Напомним, сейчас и.о. министра энергетики является Юрий Витренко. Голосование за его назначение министром Рада уже дважды провалила.