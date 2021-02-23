Верховна Рада повернула в.о. міністрів повноваження

Прийнятий закон відновлює проведення конкурсів на посади на державній службі, а також розширює повноваження виконуючого обов'язки міністра.

Верховна Рада України на засіданні 23 лютого ухвалила закон про держслужбу, підтримавши правки президента.

Про це повідомляє Telegram-канал Політика Країни.

Законопроект №4531 підтримали 267 народних депутатів. "Слуга народу" віддала за ухвалення закону 226 голосів, група "За майбутнє" — 18, група "Довіра" — 17, позафракційні депутати — 6.

Прийнятий закон відновлює проведення конкурсів на посади на державній службі, а також розширює повноваження виконуючого обов'язки міністра.

Зазначимо, раніше Володимир Зеленський ветував цей закон, а потім вніс свої пропозиції.

Зеленський попросив Раду вилучити із закону норми, які обмежують виконання повноважень заступника міністра, якщо посада міністра вакантна. Президент вважає, що якщо протягом довго часу нардепи не призначають міністра, це може паралізувати роботу відомства, і наполягав на необхідності, щоб виконуючі обов'язки міністрів мали повноваження майже такі ж, як у повноцінного міністра.

Нагадаємо, зараз в.о. міністра енергетики є Юрій Вітренко. Голосування за його призначення міністром Рада вже двічі провалила.