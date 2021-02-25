Ляшко: вакцинация начнется во всех регионах Украины 25 февраля

В Минздраве говорят, что вакцина уже доставлена во все региональные склады.

Антикоронавирусная вакцинация начнется во всех регионах Украины сегодня, 25 февраля.

Об этом написал замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко в Facebook.

По его словам, вакцина уже доставлена во все региональные склады.

"Сегодня вакцинация против COVID-19 начнется во всех областях страны. Вакцина уже доставлена во все региональные склады", – написал он.

По словам Ляшко, в первый день вакцинации, 24 февраля, было проведено 159 прививок, в частности, 80 в Черкасской, 10 – в Черниговской, 19 – в Киевской, 40 – в Житомирской, 10 – в Винницкой областях.

25 февраля вакцинация стартует в Полтавской, Сумской, Донецкой, Луганской, Черновицкой, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской, Львовской, Закарпатской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Ривненской, Волынской, Кировоградской областях и Киеве.

Отметим, 23 февраля 2021 года в Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса. Речь идет о 500 тысячах доз вакцины CovidShield. Первые партии вакцины 24 февраля, в 7:00 отправились в регионы.

В Киеве 25 февраля за первые полтора часа вакцинировали 30 первых медиков прививками, которые предоставил Минздрав.