Ляшко: вакцинація розпочнеться в усіх регіонах України 25 лютого

У МОЗ кажуть, що вакцина вже доставлена в усі регіональні склади.

Антикоронавірусна вакцинація розпочнеться в усіх регіонах України сьогодні, 25 лютого.

Про це написав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко у Facebook.

За його словами, вакцина вже доставлена в усі регіональні склади.

"Сьогодні вакцинація проти COVID-19 почнеться у всіх областях країни. Вакцина вже доставлена в усі регіональні склади", — написав він.

За словами Ляшка, у перший день вакцинації, 24 лютого, було проведено 159 щеплень, зокрема, 80 у Черкаській, 10 — у Чернігівській, 19 — у Київській, 40 — у Житомирській, 10 — у Вінницькій областях.

25 лютого вакцинація стартує в Полтавській, Сумській, Донецькій, Луганській, Чернівецькій, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Львівській, Закарпатській, Тернопільській, Івано-Франківській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Рівненській, Волинській, Кіровоградській областях і Києві.

Зазначимо, що 23 лютого 2021 року в Україну прибула перша партія вакцини від коронавірусу. Йдеться про 500 тисяч доз вакцини CovidShield. Перші партії вакцини 24 лютого о 7:00 вирушили в регіони.

У Києві 25 лютого за перші півтори години вакцинували 30 перших медиків щепленнями, які надало МОЗ.