Возле офиса ОПЗЖ полиция якобы задержала автобус с охраной политсилы (видео)

По информации правоохранителей, задержанные якобы устроили стрельбу в Голосеевском районе Киева, из-за чего была объявлена операция "Сирена".

Нардеп фракции ОПЗЖ Илья Кива сообщил изданию "Страна", что полицейские возле киевского офиса их политсилы задержали автобус с сотрудниками охранного агентства "Шторм", обеспечивающего охрану партии.

"Задержали транспортное средство, в котором находились лица, проходящие по специальной полицейской операции "Сирена". За стрельбу в Голосеевском районе Киева. Это официальная полицейская операция", — рассказал полицейский в опубликованном видео.

По словам Кивы, правоохранители задержали 9 сотрудников охранной фирмы.

"Полиция задержала 9 сотрудников охранного агентства вместе с автобусом. Одели наручники. Объяснили, что этот автобус якобы участвовал в хулиганских действиях и совершил правонарушение. Естественно данный автобус в никаких провокациях не участвовал. У людей есть документы, провели первичный осмотр — никаких запрещённых предметов нет", — заявил Кива.

[ + – ] Задержание под офисом ОПЗЖ [ + – ] Задержание под офисом ОПЗЖ [ + – ] Задержание под офисом ОПЗЖ

Позже Кива рассказал той же "Стране", что автобус, который находился в ориентировке полиции "из-за стрельбы в Голосеевском районе", якобы задержали в Козине.

"По нашей информации, тот автобус, который действительно участвовал в неправномерных действиях, задержали с бандитами в Козине. А наш автобус — это всего лишь системная ошибка или же системное давление. Но мы рассчитываем, что все-таки по ошибке задержали. Ждем извинений от руководства Нацполиции за некорректные действия", — сообщил Кива.

Напомним, в середине февраля 2021 года "Нацкорпус" пришел на закрытую территорию, где, по мнению националистов, находились "боевики Кивы-Медведчука". Полиция провела там обыски, а замглавы МВД Зорян Шкиряк опубликовал фотографию, на которой запечатлено оружие, патроны и несколько гранат. Сам Кива заявил, что адресу находилась официально зарегистрированная организация "Патриоты — За жизнь", где спортсмены якобы готовятся к чемпионату Украины по боксу. Полиция открыла уголовное производство по статье "хулиганство".

А недавно Илья Кива заявил о том, что его деда "расстреляли фашисты во Львове", но тот "выжил".