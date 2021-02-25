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Возле офиса ОПЗЖ полиция якобы задержала автобус с охраной политсилы (видео)

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Фото: PavlovskyNews | Возле офиса ОПЗЖ задержали сотрудников охранной фирмы "Шторм"

По информации правоохранителей, задержанные якобы устроили стрельбу в Голосеевском районе Киева, из-за чего была объявлена операция "Сирена".

Нардеп фракции ОПЗЖ Илья Кива сообщил изданию "Страна", что полицейские возле киевского офиса их политсилы задержали автобус с сотрудниками охранного агентства "Шторм", обеспечивающего охрану партии.

"Задержали транспортное средство, в котором находились лица, проходящие по специальной полицейской операции "Сирена". За стрельбу в Голосеевском районе Киева. Это официальная полицейская операция", — рассказал полицейский в опубликованном видео.

По словам Кивы, правоохранители задержали 9 сотрудников охранной фирмы.

"Полиция задержала 9 сотрудников охранного агентства вместе с автобусом. Одели наручники. Объяснили, что этот автобус якобы участвовал в хулиганских действиях и совершил правонарушение. Естественно данный автобус в никаких провокациях не участвовал. У людей есть документы, провели первичный осмотр — никаких запрещённых предметов нет", — заявил Кива.

опзж, офис, задержание
Задержание под офисом ОПЗЖ
опзж, офис, задержание
Задержание под офисом ОПЗЖ
опзж, офис, задержание
Задержание под офисом ОПЗЖ
опзж, офис, задержание
опзж, офис, задержание
опзж, офис, задержание

Позже Кива рассказал той же "Стране", что автобус, который находился в ориентировке полиции "из-за стрельбы в Голосеевском районе", якобы задержали в Козине.

"По нашей информации, тот автобус, который действительно участвовал в неправномерных действиях, задержали с бандитами в Козине. А наш автобус — это всего лишь системная ошибка или же системное давление. Но мы рассчитываем, что все-таки по ошибке задержали. Ждем извинений от руководства Нацполиции за некорректные действия", — сообщил Кива.

Напомним, в середине февраля 2021 года "Нацкорпус" пришел на закрытую территорию, где, по мнению националистов, находились "боевики Кивы-Медведчука". Полиция провела там обыски, а замглавы МВД Зорян Шкиряк опубликовал фотографию, на которой запечатлено оружие, патроны и несколько гранат. Сам Кива заявил, что адресу находилась официально зарегистрированная организация "Патриоты — За жизнь", где спортсмены якобы готовятся к чемпионату Украины по боксу. Полиция открыла уголовное производство по статье "хулиганство".

А недавно Илья Кива заявил о том, что его деда "расстреляли фашисты во Львове", но тот "выжил".