Біля офісу ОПЗЖ поліція нібито затримала автобус з охороною політсили (відео)

За інформацією правоохоронців, затримані нібито влаштували стрілянину в Голосіївському районі Києва, через що оголосили операцію "Сирена".

Нардеп фракції ОПЗЖ Ілля Ківа повідомив виданню "Страна", що поліцейські біля київського офісу їхньої політсили затримали автобус із співробітниками охоронного агентства "Шторм", що забезпечує охорону партії.

"Затримали транспортний засіб, в якому знаходилися особи, що проходять по спеціальній поліцейській операції "Сирена". За стрілянину в Голосіївському районі Києва. Це офіційна поліцейська операція", — розповів поліцейський в опублікованому відео.

За словами Киви, правоохоронці затримали 9 співробітників охоронної фірми.

"Поліція затримала 9 співробітників охоронного агентства разом з автобусом. Одягли наручники. Пояснили, що цей автобус нібито брав участь в хуліганських діях та скоїв правопорушення. Природно даний автобус в жодних провокаціях не брав участі. У людей є документи, провели первинний огляд — ніяких заборонених предметів немає", — заявив Кива.

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Пізніше Кива розповів тій же "Страні", що автобус, який знаходився в орієнтуванні поліції "через стрілянину в Голосіївському районі", нібито затримали в Козині.

"За нашою інформацією, той автобус, який справді брав участь у неправомірних діях, затримали з бандитами в Козині. А наш автобус — це всього лише системна помилка або ж системний тиск. Але ми розраховуємо, що все-таки помилково затримали. Чекаємо вибачень від керівництва Нацполіції за некоректні дії", — повідомив Ківа.

Нагадаємо, в середині лютого 2021 року "Нацкорпус" прийшов на закриту територію, де, на думку націоналістів, перебували "бойовики Киви-Медведчука". Поліція провела там обшуки, а заступник голови МВС Зорян Шкіряк опублікував фотографію, на якій зображено зброю, патрони та кілька гранат. Сам Кива заявив, що за адресою знаходилася офіційно зареєстрована організація "Патріоти — За життя", де спортсмени нібито готуються до чемпіонату України з боксу. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "хуліганство".

А недавно Ілля Кива заявив про те, що його діда "розстріляли фашисти у Львові", але той "вижив".