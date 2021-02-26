Суд отказал Шокину в возобновлении расследования по "делу Байдена"

В МВД заявили, что полиция закрыла дело на законных основаниях

Суд отказал в удовлетворении жалобы бывшего главы ГПУ Виктора Шокина касаемо прекращения расследования по делу, в котором фигурировал нынешний президент США Джо Байден.

Как сообщает пресс-служба МВД Украины, суд вынес свое решение 25 февраля 2021 года.

"Уголовное производство было закрыто 23 сентября 2020 года в связи с отсутствием состава преступления. С этим решением не согласился заявитель Виктор Шокин и его адвокаты. Они обратились с жалобой на дознавателя полиции в суд. Детально ознакомившись с материалами производства, 25 февраля 2021 года суд вынес свой вердикт: в удовлетворении жалобы отказать", – заявили в министерстве.

В МВД добавили, что полиция закрыла дело на законных основаниях.

Ранее Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в интервью британскому изданию The Independent заявила, что в Украине не планируют возобновлять расследования закрытых дел, в которых фигурирует сын президента США Хантер Байден.

"Эти (уголовные производства, в которых фигурировал Хантер Байден) рассмотрели прокуроры, и они выполнили свою работу, и я не вижу оснований сейчас начинать это снова", – сказала она.

Напомним, комитеты Сената США по нацбезопасности и по вопросам финансов обнародовали отчет о деятельности в Украине сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. В отчете изложены детали работы Хантера Байдена в правлении украинской газодобывающей компании Burisma с 2014 по 2019 год.

В документе, содержащем 87 страниц, говорится, что деятельность Хантера Байдена в составе Наблюдательного совета компании Burisma, создавала конфликт интересов.

В 2020 году в Украине открывалось уголовное дело о возможном вмешательстве Байдена-старшего в работу экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина. Вскоре после этого его закрыли.