Суд відмовив Шокіна в поновленні розслідування у "справі Байдена"

У МВС заявили, що поліція закрила справу на законних підставах.

Суд відмовив у задоволенні скарги колишнього голови ГПУ Віктора Шокіна стосовно припинення розслідування у справі, в якій фігурував нинішній президент США Джо Байден.

Як повідомляє прес-служба МВС України, суд виніс своє рішення 25 лютого 2021 року.

"Кримінальне провадження закрили 23 вересня 2020 року через відсутність складу злочину. З цим рішенням не погодився заявник Віктор Шокін і його адвокати. Вони звернулися зі скаргою на дізнавача поліції в суд. Детально ознайомившись з матеріалами виробництва, 25 лютого 2021 року суд виніс свій вердикт: у задоволенні скарги відмовити", — заявили в міністерстві.

У МВС додали, що поліція закрила справу на законних підставах.

Раніше Генпрокурор України Ірина Венедиктова в інтерв'ю британському виданню The Independent заявила, що в Україні не планують відновлювати розслідування закритих справ, в яких фігурує син президента США Хантер Байден.

"Ці (кримінальні провадження, в яких фігурував Хантер Байден) розглянули прокурори, і вони виконали свою роботу, і я не бачу підстав зараз починати це знову", — сказала вона.

Нагадаємо, комітети Сенату США з нацбезпеки і з питань фінансів оприлюднили звіт про діяльність в Україні сина колишнього віце-президента США Джо Байдена. У звіті викладені деталі роботи Хантера Байдена в правлінні української газодобувної компанії Burisma з 2014 до 2019 року.

У документі, що містить 87 сторінок, то кажуть, що діяльність Хантера Байдена в складі Наглядової ради компанії Burisma, створювала конфлікт інтересів.

У 2020 році в Україні відкривалося кримінальну справу про можливе втручання Байдена-старшого в роботу екс-генпрокурора України Віктора Шокіна. Незабаром після цього його закрили.