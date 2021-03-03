"Есть позитивные результаты": Зеленский о борьбе с пропагандой РФ

По словам президента, есть очень сильное "информационное воздействие на Украину в СМИ" с российской стороны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об эффективной борьбе Украины с информационной пропагандой России. Об этом Зеленский заявил на совместном брифинге с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

По его словам, Украина продолжает борьбу в этом вопросе.

"Есть очень сильное информационное воздействие на Украину в СМИ российской стороны, а также даже в СМИ внутри нашей страны, с чем, вы видите, мы боремся. И я считаю уже есть наработки и очень позитивные результаты", — заявил он.

Напомним, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на 5 лет против соратника Медведчука Тараса Козака и его компаний, владеющих телеканалами "ZIK", "112 Украина" и "NewsOne". Вещание телеканалов в тот же день было прекращено. В СБУ заявили, что решение СНБО о введении санкций – это последовательный шаг украинских властей в борьбе с российской гибридной агрессией. Журналистов уже лишили аккредитации в Верховной Раде.

Зеленский в Twitter написал, что решение о введении санкций было трудным. Позже Зеленский в своем Telegram-канале добавил, что откровенная и манипулятивная пропаганда со стороны СМИ должна получить жесткую реакцию именно украинского общества, а для принятия решения о введении санкций в отношении телеканалов были конкретные основания.