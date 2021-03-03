"Є позитивні результати": Зеленський про боротьбу з пропагандою РФ

За словами президента, є дуже сильний "інформаційний вплив на Україну в ЗМІ" з російської сторони.

Президент України Володимир Зеленський заявив про ефективну боротьбу України з інформаційною пропагандою Росії. Про це Зеленський заявив на спільному брифінгу з головою Євроради Шарлем Мішелем.

За його словами, Україна продовжує боротьбу в цьому питанні.

"Є дуже сильний інформаційний вплив на Україну в ЗМІ російської сторони, а також навіть у ЗМІ всередині нашої країни, з чим, ви бачите, ми боремося. І я вважаю вже є напрацювання і дуже позитивні результати", — заявив він.

Нагадаємо, 2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів санкції на 5 років проти соратника Медведчука Тараса Козака та його компаній, які володіють телеканалами "ZIK", "112 Україна" та "NewsOne". Мовлення телеканалів того ж дня було припинене. В СБУ заявили, що рішення РНБО про введення санкцій — це послідовний крок української влади в боротьбі з російською гібридною агресією. Журналістів уже позбавили акредитації у Верховній Раді.

Зеленський у Twitter написав, що рішення про введення санкцій було важким. Пізніше Зеленський в своєму Telegram-каналі додав, що відверта та маніпулятивна пропаганда з боку ЗМІ повинна отримати жорстку реакцію саме українського суспільства, а для ухвалення рішення про введення санкцій проти телеканалів були об'єктивні підстави.